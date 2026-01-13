Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB

Resultado preliminar ficou dentro da meta fiscal do governo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/01/2026 às 19h28
Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
© Valter Campanato/Agência Brasil

Os números preliminares da equipe econômica indicam que o Governo Central encerrou 2025 com déficit primário de cerca de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de bens e serviços produzidos no país), informou nesta terça-feira (13) o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O resultado está dentro da margem de tolerância da meta fiscal para o ano, que prevê déficit zero, com limite de até 0,25% do PIB.

“Pelo terceiro ano consecutivo, estamos cumprindo a meta de [déficit] primário. O número é preliminar, mas devemos ter terminado o ano com 0,1% de déficit”, disse Haddad em conversa com jornalistas, no Ministério da Fazenda.

Pelas regras do arcabouço fiscal, em vigor desde 2023, o resultado primário, que são as receitas e despesas, sem os juros da dívida pública, pode variar dentro da banda de tolerância em até 0,25 ponto percentual do PIB sem caracterizar descumprimento da meta.

Precatórios

Haddad explicou que o percentual de 0,1% leva em conta apenas as despesas incluídas na contabilidade fiscal regular. Quando são incorporados gastos autorizados por decisões judiciais e pelo Congresso, como precatórios e indenizações a aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o déficit sobe.

“Se considerarmos as exceções aprovadas pelo Congresso e decisões judiciais, estamos falando de algo em torno de 0,17% de déficit. Já com os precatórios, vamos fechar o ano em 0,48%”, disse.

Segundo o ministro, a inclusão desses valores representa maior transparência fiscal e corrige distorções herdadas de anos anteriores, quando parte dessas despesas ficou fora do cálculo da meta.

Dívida pública e juros

Haddad também comentou projeções divulgadas nesta semana pelo Tesouro Nacional, que apontam uma piora na trajetória da dívida pública, com possibilidade de o endividamento alcançar 95,4% do PIB em 10 anos, caso não haja novas medidas de aumento de receita.

De acordo com o ministro, o principal fator de pressão sobre a dívida não é o resultado primário, mas o nível elevado dos juros reais no país.

“Hoje, o que mais afeta a dívida pública é o juro real, mais do que o resultado primário. O primário está sendo cumprido de forma consistente, e vamos continuar nessa atuação”, disse.

Os dados oficiais do resultado fiscal de 2025 ainda serão divulgados pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central no fim de janeiro. Até lá, os números apresentados pelo ministro são estimativas iniciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 45 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária

Sanção de projeto marca última fase legislativa do novo sistema

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Vendas de automóveis e comerciais leves devem crescer 3% em 2026

Desempenho depende da política macroeconômica, avalia economista

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 4 horas

Turismo brasileiro tem faturamento recorde de R$ 185 bi em 2025

Resultado se refere ao período de janeiro a outubro

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Há 5 horas

Banco Central desiste de recurso contra inspeção do TCU no caso Master

Acesso a documentos respeitará sigilo e prerrogativas do BC
Economia Há 5 horas

Galípolo assina manifesto internacional pela independência dos BCs

Carta apoia Jerome Powell após pressão de Trump por juros

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias