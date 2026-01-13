Furto em residência na Linha da Paz resulta em prejuízo de R$ 10 mil e roubo de joias

Um furto foi registrado nesta terça-feira 13 de Janeiro em uma residência localizada na Linha da Paz, nas proximidades da ponte que faz divisa com o município, gerando prejuízo significativo à vítima. A ocorrência foi constatada após a ação de meliantes que invadiram o imóvel e subtraíram aproximadamente R$ 10 mil em dinheiro, além de joias.
Conforme as informações apuradas, a vítima percebeu o crime e comunicou as autoridades, sendo posteriormente encaminhada à Delegacia de Polícia para o registro oficial da ocorrência. O boletim servirá de base para a instauração de um futuro inquérito policial, que deverá apurar as circunstâncias do furto e identificar os responsáveis.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre suspeitos ou o modo como os criminosos tiveram acesso à residência. O caso segue sob investigação, e a polícia orienta a população a redobrar a atenção e comunicar qualquer informação que possa auxiliar nas apurações.
