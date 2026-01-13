Terça, 13 de Janeiro de 2026
Concursos previstos para 2026 concentram mais de 85 mil vagas

Concursos 2026 devem concentrar mais de 85 mil vagas em todo o país, segundo a LOA. Levantamento mostra os estados com maior volume de editais prev...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
13/01/2026 às 15h03
Concursos previstos para 2026 concentram mais de 85 mil vagas
FreePik

O ano de 2026 se apresenta como um dos mais movimentados do calendário de concursos públicos, com expectativa de abertura de editais em diferentes regiões do país. A Lei Orçamentária Anual (LOA), aprovada pelo Congresso Nacional, prevê a criação de mais de 85 mil vagas para provimento e criação de cargos por meio de concursos públicos.

Esse volume de vagas decorre, principalmente, da necessidade de recomposição de quadros em diversos órgãos, da elevada vacância em funções estratégicas e da realização de certames antes das restrições a nomeações no segundo semestre, aplicáveis às esferas federal e estadual.

As vagas são distribuídas principalmente entre áreas como segurança pública, administração, educação e controle. A seguir, estão os locais que concentram maior volume de concursos públicos previstos para 2026.

Distrito Federal

O Distrito Federal concentra grande parte das seleções previstas para 2026, em razão da presença de órgãos federais e distritais e da recorrente reposição de quadros na administração pública. Entre os editais aguardados está o do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal (CRF-DF), com previsão de cerca de 150 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. Os salários podem chegar a R$6.642,46, e a aplicação das provas é esperada para o primeiro semestre de 2026, conforme cronogramas preliminares.

Também está prevista a abertura de concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), com vagas para cargos de níveis médio e superior e remunerações iniciais superiores a R$21 mil, a depender da função. Na área educacional, a Secretaria de Educação do DF trabalha com a possibilidade de novo edital para professores e técnicos, com previsão de milhares de vagas e salários iniciais acima de R$7 mil.

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro figura entre os estados com maior expectativa de concursos públicos em 2026, especialmente nos setores de segurança pública e administração. Um dos concursos previstos é o da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PC RJ), com estimativa de centenas de vagas para cargos como investigador e inspetor. Os salários iniciais podem chegar a R$ 26 mil, conforme o cargo, e as provas são esperadas para o segundo semestre de 2026.

Também há previsão de novo concurso para a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, com milhares de vagas para professores e cargos administrativos. Além disso, o Detran RJ possui comissão formada e trabalha com a estimativa de mais de 500 vagas, ampliando o número de seleções no estado.

São Paulo

São Paulo mantém um volume elevado de concursos públicos previstos para 2026, impulsionado principalmente pelas áreas de segurança pública e pelas seleções municipais. Entre os concursos confirmados está o da Polícia Científica de São Paulo (SPTC SP), que oferta 365 vagas, com salários iniciais que podem chegar a R$10.439, conforme o cargo. Órgãos administrativos estaduais também preparam novos editais para recomposição de quadros.

Na área educacional, há expectativa de concursos para professores e servidores técnicos da rede estadual, além de universidades públicas paulistas, que tradicionalmente ofertam remunerações acima de R$5 mil, dependendo da função.

Pernambuco

Pernambuco integra o grupo de estados com maior volume de concursos previstos para 2026, em razão da adoção do concurso unificado estadual, modelo que reúne diferentes órgãos em um único certame.

O Concurso Unificado de Pernambuco contempla centenas de vagas para cargos de níveis médio e superior em diversos órgãos da administração estadual. As remunerações variam conforme o cargo, podendo ultrapassar R$11 mil em funções de nível superior. O certame é dividido em três fases, com prova objetiva prevista para 18 de janeiro.

Além do concurso unificado, o estado também prevê seleções para a Polícia Militar de Pernambuco (PM PE) e para a Polícia Civil de Pernambuco (PC PE), ambas com estimativa de centenas de vagas. Os salários iniciais podem superar R$ 4 mil, a depender do cargo. Também há previsão de concursos em órgãos do sistema de justiça e na administração indireta estadual.

Alagoas

Em Alagoas a maior parte das oportunidades previstas está concentrada na área de segurança pública e na administração. O concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas está entre os principais do estado, com previsão de 344 vagas e salários que ultrapassam R$9.602. Também há estudos para novos editais da Polícia Civil, com remunerações iniciais acima de R$5 mil.

Na área administrativa, secretarias estaduais avaliam a abertura de concursos para cargos de níveis médio e superior, ampliando o número de oportunidades ao longo do ano.

Amazonas

O Amazonas concentra concursos previstos para 2026 em áreas consideradas estratégicas pela administração estadual. A reposição de servidores tem motivado a preparação de novos editais.

Entre eles está o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, com expectativa de mais de sete mil vagas, distribuídas entre cargos de níveis médio, técnico e superior. Na segurança pública, também estão em planejamento concursos para a Polícia Militar e a Polícia Civil, com salários que podem chegar a R$ 6 mil.

Concursos Públicos previstos na esfera federal

No âmbito federal, 2026 deve concentrar concursos de grande porte, respaldados pela previsão orçamentária que autoriza a criação e o provimento de dezenas de milhares de cargos. Entre os editais aguardados estão os das forças de segurança federais, como Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), com estimativa de centenas a milhares de vagas, distribuídas entre cargos policiais e administrativos. As remunerações iniciais podem ultrapassar R$ 12 mil, conforme a função.

Outro grupo relevante envolve concursos para tribunais federais, ministérios, autarquias e agências reguladoras. Esses certames costumam ofertar vagas para níveis médio e superior, com salários iniciais entre R$7 mil e R$15 mil, além de lotação nacional.

