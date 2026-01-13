Caminhão sai da pista após manobra para evitar colisão na BR-392

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (13), por volta das 10h, na BR-392, nas proximidades do acesso à comunidade de Boa Esperança, no trecho que passa pelo município de São Pedro do Butiá.

Conforme relato do motorista do caminhão da Cooperoque a terceiros, ele teria tentado desviar de outro veículo que trafegava no sentido contrário e realizava uma ultrapassagem indevida. Ao manobrar para evitar uma colisão frontal, o condutor acabou perdendo o controle da direção, saindo da pista.

Apesar dos expressivos danos materiais no caminhão, o motorista não sofreu ferimentos de maior gravidade.

