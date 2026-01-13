Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Suspeito de matar criança durante briga em Nonoai é localizado em Santa Catarina

Homem fugiu após o crime ocorrido no centro da cidade e foi encontrado perto de Chapecó em ação conjunta das polícias.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
13/01/2026 às 09h11
Suspeito de matar criança durante briga em Nonoai é localizado em Santa Catarina
O pai da criança ateou fogo em uma casa e um carro após os disparos. (Foto: Divulgação / PN Noticias)

O homem suspeito de matar uma criança de 10 anos a tiros durante briga com vizinhos em Nonoai, na tarde desta segunda-feira (12), foi localizado em Santa Catarina.

O suspeito havia fugido após a morte da criança, ocorrido na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade do norte do RS.

— Estávamos em perseguição, indo em vários locais onde ele tinha passado e terminou que conseguimos localizá-lo perto de Chapecó. Então, é um trabalho de parceria entre as polícias aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina — ressaltou o delegado Enio Tassi, titular da Delegacia de Polícia de Nonoai.

 

Morte ocorreu durante discussão

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é filho de um dos homens envolvidos na discussão. A criança foi atingida pelos disparos e, apesar de ter sido socorrida e levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

O menino, identificado como Edegar do Vale Correa, estava em casa e saiu para ver o que estava acontecendo, quando foi atingido por um tiro no pescoço. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Passo Fundo.

Em retaliação, o pai da criança ateou fogo em uma casa e em um carro que, conforme relatos de testemunhas, pertenciam ao atirador.

Os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência de incêndio. A Brigada Militar foi ao local, e a Polícia Civil investiga o caso.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação BM)
Veículo recuperado Há 6 horas

Brigada Militar realiza prisão e Recupera Veículo Furtado em Três Passos

Durante a consulta veicular, foi constatado que o caminhão transportado encontrava-se em situação de furto, ocorrido no município de Marau

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Prisões consecutivas Há 1 dia

Indivíduo é preso duas vezes pela BM em menos de 8 horas em Passo Fundo

Detido por ato obsceno, homem também foi encontrado com drogas durante a prisão

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Prisão Há 1 dia

Homem é preso por porte ilegal de arma em Tenente Portela

A prisão foi efetuada durante ações da Operação Golfinho Interna

 (Foto: Brigada Militar)
Furto Público Há 1 dia

Brigada Militar prende homem após furto de veículos da Prefeitura de Vista Alegre

Suspeito de 30 anos foi localizado em flagrante, e os dois automóveis foram recuperados e devolvidos ao município

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Violência urbana Há 1 dia

Mulher é esfaqueada por colega de trabalho em ataque em Três Passos

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital após ser ferida por motoqueiro

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
1.32 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Economia Há 51 segundos

Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Câmara Há 36 minutos

Lei homenageia engenheiro com nome de ponte no Rio Tarauacá
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova política de inclusão digital para municípios com recursos do Fust
Saúde pública Há 1 hora

Moradora relata descarte irregular de lixo com animais mortos em Redentora
Senado Federal Há 1 hora

Lei regulamenta exercício profissional da acupuntura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,27 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,259,86 +1,69%
Ibovespa
161,932,45 pts -0.75%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias