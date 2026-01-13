Suspeito de matar criança durante briga em Nonoai é localizado em Santa Catarina

O pai da criança ateou fogo em uma casa e um carro após os disparos. (Foto: Divulgação / PN Noticias)

O homem suspeito de matar uma criança de 10 anos a tiros durante briga com vizinhos em Nonoai, na tarde desta segunda-feira (12), foi localizado em Santa Catarina.

O suspeito havia fugido após a morte da criança, ocorrido na Rua Floriano Peixoto, no centro da cidade do norte do RS.

— Estávamos em perseguição, indo em vários locais onde ele tinha passado e terminou que conseguimos localizá-lo perto de Chapecó. Então, é um trabalho de parceria entre as polícias aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina — ressaltou o delegado Enio Tassi, titular da Delegacia de Polícia de Nonoai.

Morte ocorreu durante discussão

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima é filho de um dos homens envolvidos na discussão. A criança foi atingida pelos disparos e, apesar de ter sido socorrida e levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos.

O menino, identificado como Edegar do Vale Correa, estava em casa e saiu para ver o que estava acontecendo, quando foi atingido por um tiro no pescoço. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) em Passo Fundo.

Em retaliação, o pai da criança ateou fogo em uma casa e em um carro que, conforme relatos de testemunhas, pertenciam ao atirador.

Os bombeiros foram acionados para atender à ocorrência de incêndio. A Brigada Militar foi ao local, e a Polícia Civil investiga o caso.

