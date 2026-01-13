Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar realiza prisão e Recupera Veículo Furtado em Três Passos

Durante a consulta veicular, foi constatado que o caminhão transportado encontrava-se em situação de furto, ocorrido no município de Marau

Por: Andre Eberhardt Fonte: crbm.rs.gov.br/noticias
13/01/2026 às 07h22
Brigada Militar realiza prisão e Recupera Veículo Furtado em Três Passos
(Foto: Divulgação BM)

Na tarde deste domingo (11), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (1º BPRv), por meio do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, durante fiscalização de trânsito na RSC-472, Km 69, no município de Três Passos, abordaram um caminhão-guincho do município de Palmeira das Missões, que realizava a remoção de um caminhão Ford/cargo com destino à cidade de Tiradentes do Sul.

Durante a consulta veicular, foi constatado que o caminhão transportado encontrava-se em situação de furto, ocorrido no município de Marau. No decorrer da verificação, identificou-se que o indivíduo que contratou o serviço de guincho estava no banco do carona do caminhão-guincho.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Três Passos para o registro da ocorrência e adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O pai da criança ateou fogo em uma casa e um carro após os disparos. (Foto: Divulgação / PN Noticias)
Violência Urbana Há 4 horas

Suspeito de matar criança durante briga em Nonoai é localizado em Santa Catarina

Homem fugiu após o crime ocorrido no centro da cidade e foi encontrado perto de Chapecó em ação conjunta das polícias.

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Prisões consecutivas Há 1 dia

Indivíduo é preso duas vezes pela BM em menos de 8 horas em Passo Fundo

Detido por ato obsceno, homem também foi encontrado com drogas durante a prisão

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Prisão Há 1 dia

Homem é preso por porte ilegal de arma em Tenente Portela

A prisão foi efetuada durante ações da Operação Golfinho Interna

 (Foto: Brigada Militar)
Furto Público Há 1 dia

Brigada Militar prende homem após furto de veículos da Prefeitura de Vista Alegre

Suspeito de 30 anos foi localizado em flagrante, e os dois automóveis foram recuperados e devolvidos ao município

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Violência urbana Há 1 dia

Mulher é esfaqueada por colega de trabalho em ataque em Três Passos

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital após ser ferida por motoqueiro

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
1.32 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Economia Há 51 segundos

Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Câmara Há 36 minutos

Lei homenageia engenheiro com nome de ponte no Rio Tarauacá
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova política de inclusão digital para municípios com recursos do Fust
Saúde pública Há 1 hora

Moradora relata descarte irregular de lixo com animais mortos em Redentora
Senado Federal Há 1 hora

Lei regulamenta exercício profissional da acupuntura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,27 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,259,86 +1,69%
Ibovespa
161,932,45 pts -0.75%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias