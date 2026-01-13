Brigada Militar realiza prisão e Recupera Veículo Furtado em Três Passos

Na tarde deste domingo (11), policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária da Brigada Militar (1º BPRv), por meio do Pelotão Rodoviário de Santo Augusto, durante fiscalização de trânsito na RSC-472, Km 69, no município de Três Passos, abordaram um caminhão-guincho do município de Palmeira das Missões, que realizava a remoção de um caminhão Ford/cargo com destino à cidade de Tiradentes do Sul.

Durante a consulta veicular, foi constatado que o caminhão transportado encontrava-se em situação de furto, ocorrido no município de Marau. No decorrer da verificação, identificou-se que o indivíduo que contratou o serviço de guincho estava no banco do carona do caminhão-guincho.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Três Passos para o registro da ocorrência e adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis.















