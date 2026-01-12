Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Indivíduo é preso duas vezes pela BM em menos de 8 horas em Passo Fundo

Detido por ato obsceno, homem também foi encontrado com drogas durante a prisão

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Uirapuru
12/01/2026 às 10h46
(Foto: Arte- Sistema Província)

Isaías Melo de Barros, um homem natural do Maranhão, foi preso duas vezes pela Brigada Militar em um intervalo inferior a oito horas, em Passo Fundo, no último sábado (10). A segunda prisão ocorreu na madrugada, por volta das 2h, após ele ser flagrado cometendo ato obsceno nas proximidades de uma casa noturna, localizada na Rua General Netto, no centro da cidade.

Conforme apurado pelo repórter policial João Victor Lopes, a guarnição do 2º Esquadrão da Brigada Militar foi acionada pela Sala de Operações 190 para investigar uma denúncia de ato obsceno. Chegando ao local, o comunicante informou que um homem, vestindo apenas bermuda e sem camisa, estava expondo suas partes íntimas para as pessoas nas imediações do estabelecimento.

Os policiais localizaram o suspeito sentado ao lado da casa noturna e, ao darem voz de abordagem, ele ofereceu resistência passiva, sendo necessário o uso de técnicas de controle para efetivar a prisão. Inicialmente, Isaías se recusou a se identificar, alegando ser natural do Maranhão, mas logo foi reconhecido.

Diante dos fatos, o homem foi preso pelos crimes de ato obsceno, desacato, desobediência e resistência. Durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, Isaías passou a desacatar os policiais, proferindo ofensas e xingamentos contra a guarnição. Em revista pessoal, foi encontrada uma porção de substância semelhante à maconha, com aproximadamente 4 gramas, em seu bolso direito da bermuda.

Na delegacia, uma nova guarnição da Brigada Militar reconheceu Isaías como o mesmo indivíduo que havia sido abordado horas antes no mesmo dia, por conta de um mandado de internação. Isso confirmou que ele havia sido preso pela segunda vez em menos de oito horas.

A ocorrência foi registrada como simples, e Isaías Melo de Barros permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

 
