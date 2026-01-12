Homem é preso por porte ilegal de arma em Tenente Portela

Na noite de sexta-feira (09), Policiais Militares do 7ºBPM prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, durante ações da Operação Golfinho Interna, no município de Tenente Portela.

Durante patrulhamento extensivo pela RS-472, próximo ao trevo de acesso à cidade, a guarnição realizou a abordagem de um veículo VW Santana que apresentava excesso de carga. Em busca veicular, foi localizada uma espingarda artesanal calibre .22, sem numeração aparente, além de um pote contendo nove munições do mesmo calibre.

O condutor assumiu a propriedade da arma. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, que foi encaminhado ao hospital para exame de lesões e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

