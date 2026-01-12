Brigada Militar prende homem após furto de veículos da Prefeitura de Vista Alegre

A Brigada Militar prendeu, no final da tarde deste domingo (11), um homem de 30 anos após o furto de dois veículos pertencentes à Prefeitura de Vista Alegre.

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência mobilizou as guarnições do município logo após a constatação do crime. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

Os dois veículos furtados foram recuperados durante a ação policial e devolvidos à Prefeitura de Vista Alegre. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a realização dos procedimentos legais cabíveis.

