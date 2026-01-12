Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brigada Militar prende homem após furto de veículos da Prefeitura de Vista Alegre

Suspeito de 30 anos foi localizado em flagrante, e os dois automóveis foram recuperados e devolvidos ao município

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
12/01/2026 às 08h35
Brigada Militar prende homem após furto de veículos da Prefeitura de Vista Alegre
(Foto: Brigada Militar)

A Brigada Militar prendeu, no final da tarde deste domingo (11), um homem de 30 anos após o furto de dois veículos pertencentes à Prefeitura de Vista Alegre.

De acordo com informações da Brigada Militar, a ocorrência mobilizou as guarnições do município logo após a constatação do crime. Durante as diligências, o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

Os dois veículos furtados foram recuperados durante a ação policial e devolvidos à Prefeitura de Vista Alegre. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência e a realização dos procedimentos legais cabíveis.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Prisões consecutivas Há 4 horas

Indivíduo é preso duas vezes pela BM em menos de 8 horas em Passo Fundo

Detido por ato obsceno, homem também foi encontrado com drogas durante a prisão

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Prisão Há 6 horas

Homem é preso por porte ilegal de arma em Tenente Portela

A prisão foi efetuada durante ações da Operação Golfinho Interna

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Violência urbana Há 7 horas

Mulher é esfaqueada por colega de trabalho em ataque em Três Passos

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital após ser ferida por motoqueiro

 (Foto: Divulgação)
Golpe Há 8 horas

Homem perde quase R$ 800 mil em golpe por aplicativo de mensagens no RS

A fraude começa com uma mensagem convincente, simula uma situação de emergência bancária e, em poucos minutos, leva a vítima a fornecer acesso indireto à conta.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Crime Há 8 horas

Brigada Militar prendeu dois indivíduos por homicídio em Santo Augusto

Durante a revista pessoal, foram apreendidas porções de substância análoga à cocaína, dinheiro em espécie e aparelhos celulares.

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 33 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil
Câmara Há 33 minutos

Medida provisória libera R$ 250 milhões a estados prejudicados por chuvas
Câmara Há 48 minutos

Vetado novo prazo para regularizar imóvel rural em área de fronteira
Saúde Há 1 hora

Viscossuplementação reduz dor e melhora função articular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,425,70 +1,39%
Ibovespa
163,226,55 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias