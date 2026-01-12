Mulher é esfaqueada por colega de trabalho em ataque em Três Passos

Na tarde de domingo 11 de janeiro, por volta das 13h45min, uma mulher de 26 anos foi atacada com uma faca por um motoqueiro próximo ao Lago Frei Ivo. Segundo a vítima, ela estava a caminho de seu trabalho, no Atacarejo Silva, quando o suspeito, que a ela identificou como um colega de trabalho, parou a moto ao seu lado e a atingiu no abdômen com um punhal. Após o ataque, o agressor fugiu do local, e a mulher conseguiu se refugiar em um bar nas proximidades, onde solicitou ajuda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sentada em uma cadeira, com um corte no abdômen e sangrando ativamente. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, realizando compressão direta no ferimento com gaze, a fim de estancar o sangramento. A vítima foi colocada em uma maca retrátil e encaminhada ao Hospital de Caridade para atendimento médico.

Durante o transporte, a mulher relatou que o agressor era um colega de trabalho, o que levanta suspeitas sobre uma possível relação pessoal entre os dois. A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência. A polícia agora investiga o caso para entender os motivos por trás do ataque.