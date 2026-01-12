Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Mulher é esfaqueada por colega de trabalho em ataque em Três Passos

Vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital após ser ferida por motoqueiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Corpo de Bombeiros de Três Passos
12/01/2026 às 07h50
(Foto: Arte- Sistema Província)

Na tarde de domingo 11 de janeiro, por volta das 13h45min, uma mulher de 26 anos foi atacada com uma faca por um motoqueiro próximo ao Lago Frei Ivo. Segundo a vítima, ela estava a caminho de seu trabalho, no Atacarejo Silva, quando o suspeito, que a ela identificou como um colega de trabalho, parou a moto ao seu lado e a atingiu no abdômen com um punhal. Após o ataque, o agressor fugiu do local, e a mulher conseguiu se refugiar em um bar nas proximidades, onde solicitou ajuda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sentada em uma cadeira, com um corte no abdômen e sangrando ativamente. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, realizando compressão direta no ferimento com gaze, a fim de estancar o sangramento. A vítima foi colocada em uma maca retrátil e encaminhada ao Hospital de Caridade para atendimento médico.

Durante o transporte, a mulher relatou que o agressor era um colega de trabalho, o que levanta suspeitas sobre uma possível relação pessoal entre os dois. A Brigada Militar esteve no local e registrou a ocorrência. A polícia agora investiga o caso para entender os motivos por trás do ataque.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
