Brigada Militar prendeu dois indivíduos por homicídio em Santo Augusto

Na noite de sábado (10/01), Policiais Militares de Santo Augusto e da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens envolvidos no crime de homicídio em Santo Augusto.

Em rápida ação durante a Operação Cerco Fechado.

Após a Brigada Militar tomar conhecimento de um homicídio, e com base em informações e diligências realizadas, foi identificado o veículo utilizado no crime, um GM/Astra.

No local onde o veículo se encontrava, um homem foi preso. Durante a revista pessoal, foram apreendidas porções de substância análoga à cocaína, dinheiro em espécie e aparelhos celulares. Em averiguação no interior do veículo, foi localizado outro aparelho celular pertencente a envolvidos no crime.

Com base em novas informações e buscas, outro homem envolvido no delito foi localizado e preso. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos presos, que foram conduzidos ao hospital para a realização de exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com o veículo e os materiais apreendidos, para os procedimentos legais cabíveis.