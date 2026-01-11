Domingo, 11 de Janeiro de 2026
Brasil no Mundo analisa ofensiva dos EUA sobre Venezuela

Programa semanal da TV Brasil receberá especialista Monica Herz

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/01/2026 às 10h22

A TV Brasil apresenta neste domingo (11), às 19h30, uma edição inédita do programa Brasil no Mundo . Para discutir os desdobramentos da ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela e o sinal que essa ação envia ao mundo, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem Monica Herz, que é PhD em Relações internacionais pela London School of Economics and Political Science . O episódio também aborda os impactos para a América Latina e os riscos que se abrem diante desse novo cenário.

>> Acompanhe a cobertura da Agência Brasil

Um dos destaques da edição é que a participação de Yan Boechat ocorrerá direto da Ponte Simón Bolívar, principal fronteira terrestre entre Venezuela e Colômbia. O jornalista está na cidade colombiana de Cúcuta, acompanhando in loco os desdobramentos do conflito, junto ao coordenador de cinegrafia Gilvan Alves. A ida dos dois à fronteira dá continuidade à cobertura especial que a TV Brasil desenvolve sobre o tema desde o sábado (3), data da invasão à Venezuela e do sequestro do presidente Nicolas Maduro pelos Estados Unidos. A emissora foi a primeira a exibir imagens da região de fronteira, graças à parceria com a TV Universitária de Roraima, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública.

Monica Herz é diretora do Instituto Latino-Americano para o Multilateralismo e, até 2025, foi professora titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). É referência em política internacional da América Latina e governança global, com vasta produção acadêmica em livros e artigos sobre relações internacionais e segurança global.

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige. Conduzido pelos jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade. Com exibição semanal na TV Brasil, sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora.

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da ONU em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, The Guardian e veículos brasileiros. Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos e já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30; além do geógrafo Elias Jabbour.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv .

