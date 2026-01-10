Sábado, 10 de Janeiro de 2026
Cinco criminosos do Comando Vermelho foram presos esta semana no Rio

Eles são foragidos dos estados de GO, PI, MT, BA e AL

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 11h41

As forças de segurança do Rio prenderam, nesta semana, cinco lideranças do tráfico de drogas do Comando Vermelho, que vieram para o Rio se esconder e comandar as ações do tráfico de drogas em seus estados de origem. Eles são de Goiás, Piauí, Mato Grosso, Bahia e Alagoas. Os criminosos são acusados de crimes como homicídios, tráfico de armas e drogas, estupro, roubos, entre outros. As prisões ocorreram em ações de inteligência entre segunda-feira (5) e esta sexta-feira (9).

A Polícia Militar prendeu nesta sexta, Cássio Dumont, o “Cascão”, localizado no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio. O criminoso é apontado como uma das lideranças do crime organizado no estado de Goiás. A ação contou com a participação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e da Subsecretaria de Inteligência da corporação. De acordo com informações repassadas pelos órgãos de segurança de Goiás, Cascão possui passagens por homicídio e participou da fuga da Penitenciária de Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

Em São Gonçalo, policiais civis da 29ª delegacia policial (Madureira) prenderam, na quinta-feira (8), uma das lideranças do tráfico de drogas da Bahia, ligado ao grupo “Bonde do Maluco”. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão por homicídio.

No dia anterior (7), a Polícia Militar (PM) prendeu o criminoso mais procurado do Mato Grosso. Rafael Amorim de Brito estava escondido em Itaboraí, região metropolitana do Rio. De acordo com as investigações, “Rafão” tem passagens por estupro, tráfico de drogas e roubo, além de quatro mandados de prisão em aberto expedidos pela Justiça mato-grossense. Também é apontado como responsável pelo assassinato de policiais, entre eles o sargento da PM, Odenil, em dezembro de 2024.

Já na segunda-feira (5), policiais militares do 6º BPM (Tijuca) prenderam um criminoso acusado de participação em 19 homicídios no estado do Piauí. “Gordinho” é acusado de integrar o chamado “Bonde dos 40”, facção que o nome faz referência ao conto popular de origem árabe Ali Babá e os Quarenta Ladrões.

Também na segunda, policiais civis da 59ª delegacia policial (Duque de Caxias) prenderam o líder do tráfico de drogas de Campo Alegre, em Alagoas. Ele foi capturado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após trabalho de inteligência e troca de informações com a Polícia Civil alagoana. Contra ele, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado.

© Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil
