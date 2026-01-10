Sábado, 10 de Janeiro de 2026
Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026

Datas levam em conta número final do cartão de benefício

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 08h43
Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2026 . A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.

Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).

A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 2 a 6 de fevereiro.

Consulta aos valores

Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.

Também é possível verificar por telefone, ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda-feira a sábado das 7h às 22h, informando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmando os dados cadastrais.

Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo entraram em vigor em janeiro. No entanto, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos do INSS.

>> Confira o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2026:

- Quem ganha um salário mínimo:

Digito
final
do
cartão

jan/26

fev/26

mar/26

abr/26

mai/26

jun/26

jul/26

ago/26

set/26

out/26

nov/26

dez/26

1

26/jan

23/fev

25/mar

24/abr

25/mai

24/jun

27/jul

25/ago

24/set

26/out

24/nov

22/dez

2

27/jan

24/fev

26/mar

25/abr

26/mai

25/jun

28/jul

26/ago

25/set

27/out

25/nov

23/dez

3

28/jan

25/fev

27/mar

28/abr

27/mai

26/jun

29/jul

27/ago

28/set

28/out

26/nov

28/dez

4

29/jan

26/fev

30/mar

29/abr

28/mai

29/jun

30/jul

28/ago

29/set

29/out

27/nov

29/dez

5

30/jan

27/fev

31/mar

30/abr

29/mai

30/jun

31/jul

31/ago

30/set

30/out

30/nov

30/dez

6

2/fev

2/mar

1/abr

2/mai

1/jun

1/jul

3/ago

1/set

1/out

3/nov

1/dez

4/jan

7

3/fev

3/mar

2/abr

5/mai

2/jun

2/jul

4/ago

2/set

2/out

4/nov

2/dez

5/jan

8

4/fev

4/mar

6/abr

6/mai

3/jun

3/jul

5/ago

3/set

5/out

5/nov

3/dez

6/jan

9

5/fev

5/mar

7/abr

7/mai

5/jun

6/jul

6/ago

4/set

6/out

6/nov

4/dez

7/jan

0

6/fev

6/mar

8/abr

8/mai

8/jun

7/jul

7/ago

8/set

7/out

9/nov

7/dez

8/jan

- Quem recebe mais de um salário mínimo:

Digito
final
do
cartão

jan/26

fev/26

mar/26

abr/26

mai/26

jun/26

jul/26

ago/26

set/26

out/26

nov/26

dez/26

1 e 6

2/fev

2/mar

1/abr

2/mai

1/jun

1/jul

3/ago

1/set

1/out

3/nov

1/dez

4/jan

2 e 7

3/fev

3/mar

2/abr

5/mai

2/jun

2/jul

4/ago

2/set

2/out

4/nov

2/dez

5/jan

3 e 8

4/fev

4/mar

6/abr

6/mai

3/jun

3/jul

5/ago

3/set

5/out

5/nov

3/dez

6/jan

4 e 9

5/fev

5/mar

7/abr

7/mai

5/jun

6/jul

6/ago

4/set

6/out

6/nov

4/dez

7/jan

5 e 0

6/fev

6/mar

8/abr

8/mai

8/jun

7/jul

7/ago

8/set

7/out

9/nov

7/dez

8/jan


Fonte: Ministério da Previdência Social
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
