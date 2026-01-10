Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026

Os cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de pagamento das aposentadorias, dos auxílios e das pensões em 2026 . A autarquia divulgou, em dezembro, o calendário de depósitos para todo o próximo ano.
Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais de um salário. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador (que vem depois do traço).
A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 2 a 6 de fevereiro.
Os segurados do INSS podem consultar o valor a receber do benefício por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site meu.inss.gov.br.
Também é possível verificar por telefone, ligando na central 135. O usuário deve ligar de segunda-feira a sábado das 7h às 22h, informando o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e confirmando os dados cadastrais.
Os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima do mínimo entraram em vigor em janeiro. No entanto, o valor reajustado só será pago entre o fim de janeiro e o início de fevereiro, após a conclusão da folha de pagamentos do INSS.
- Quem ganha um salário mínimo:
Digito
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
1
26/jan
23/fev
25/mar
24/abr
25/mai
24/jun
27/jul
25/ago
24/set
26/out
24/nov
22/dez
2
27/jan
24/fev
26/mar
25/abr
26/mai
25/jun
28/jul
26/ago
25/set
27/out
25/nov
23/dez
3
28/jan
25/fev
27/mar
28/abr
27/mai
26/jun
29/jul
27/ago
28/set
28/out
26/nov
28/dez
4
29/jan
26/fev
30/mar
29/abr
28/mai
29/jun
30/jul
28/ago
29/set
29/out
27/nov
29/dez
5
30/jan
27/fev
31/mar
30/abr
29/mai
30/jun
31/jul
31/ago
30/set
30/out
30/nov
30/dez
6
2/fev
2/mar
1/abr
2/mai
1/jun
1/jul
3/ago
1/set
1/out
3/nov
1/dez
4/jan
7
3/fev
3/mar
2/abr
5/mai
2/jun
2/jul
4/ago
2/set
2/out
4/nov
2/dez
5/jan
8
4/fev
4/mar
6/abr
6/mai
3/jun
3/jul
5/ago
3/set
5/out
5/nov
3/dez
6/jan
9
5/fev
5/mar
7/abr
7/mai
5/jun
6/jul
6/ago
4/set
6/out
6/nov
4/dez
7/jan
0
6/fev
6/mar
8/abr
8/mai
8/jun
7/jul
7/ago
8/set
7/out
9/nov
7/dez
8/jan
- Quem recebe mais de um salário mínimo:
Digito
jan/26
fev/26
mar/26
abr/26
mai/26
jun/26
jul/26
ago/26
set/26
out/26
nov/26
dez/26
1 e 6
2/fev
2/mar
1/abr
2/mai
1/jun
1/jul
3/ago
1/set
1/out
3/nov
1/dez
4/jan
2 e 7
3/fev
3/mar
2/abr
5/mai
2/jun
2/jul
4/ago
2/set
2/out
4/nov
2/dez
5/jan
3 e 8
4/fev
4/mar
6/abr
6/mai
3/jun
3/jul
5/ago
3/set
5/out
5/nov
3/dez
6/jan
4 e 9
5/fev
5/mar
7/abr
7/mai
5/jun
6/jul
6/ago
4/set
6/out
6/nov
4/dez
7/jan
5 e 0
6/fev
6/mar
8/abr
8/mai
8/jun
7/jul
7/ago
8/set
7/out
9/nov
7/dez
8/jan