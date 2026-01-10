Sábado, 10 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol

Ele foi preso no Ceará, mas solto após audiência de custódia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 00h02

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pediu, nesta sexta-feira (9), a inclusão do nome de João Ricardo Mendes, ex-CEO da agência de viagens Hurb, na lista vermelha de procurados da Interpol, além do bloqueio de seu passaporte.

Ele é considerado foragido desde quarta-feira (7). João Ricardo Mendes chegou a ser preso na última segunda-feira (5) no Aeroporto Regional de Jericoacoara, no Ceará, portando documento falso e com a tornozeleira eletrônica descarregada. No entanto, ele foi solto após passar pela audiência de custódia.

A Justiça do Rio decretou nesta quarta-feira (7) a prisão preventiva de João Ricardo Rangel Mendes . Na decisão, o juiz André Felipe Veras de Oliveira, da 32ª Vara Criminal, decretou a prisão em razão "de evidente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal".

O empresário foi denunciado em maio de 2025 pelos crimes de furto qualificado e adulteração de identificação de veículo, e estava respondendo ao processo em liberdade até ser preso no Ceará. A defesa alega que o réu não descumpriu as medidas cautelares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Soldado que matou cabo do Exército será julgado pela Justiça comum

Crime foi enquadrado como feminicídio

 © Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

Justiça determina que SUS forneça remédio para tratar câncer raro

Milotano é indicado para pacientes com carcinoma adrenocortical

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 1 dia

STF condenou 1.399 pessoas por atos golpistas; 179 estão presos

Quase 70% foram acusados de delitos de menor gravidade

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

TCU suspende inspeção no Banco Central por liquidação do Master

Ministro relator leva o processo para avaliação do plenário

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Há 2 dias

STF já condenou mais de 800 réus pela trama golpista

Cerca de 60 condenados estão foragidos na Argentina

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
2.87 km/h Vento
97% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
20° 17°
Segunda
25° 17°
Terça
27° 16°
Quarta
31° 16°
Quinta
31° 18°
Últimas notícias
Justiça Há 13 minutos

MPRJ pede inclusão de ex-CEO da Hurb na lista da Interpol
Geral Há 13 minutos

Rio de Janeiro pode chegar a 39ºC no domingo
Educação Há 3 horas

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
Internacional Há 3 horas

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade
Incidente Há 4 horas

Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,426,65 +0,22%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6923 (09/01/26)
18
34
41
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3583 (09/01/26)
02
03
04
06
09
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias