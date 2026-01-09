Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo começa a renovar CNH para ‘bons condutores’ de forma automática e gratuita

O governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH, sem taxas e sem novos exames.

Por: Andre Eberhardt Fonte: g1
09/01/2026 às 20h02
Governo começa a renovar CNH para ‘bons condutores’ de forma automática e gratuita
(Foto: Divulgação)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta sexta-feira (9) uma medida administrativa que autoriza a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para motoristas considerados “bons condutores”.

Dessa forma, o governo começa a emitir já a partir desta sexta a renovação automática de forma gratuita para condutores classificados como tal.

Renan Filho explicou que esses condutores vão receber uma notificação por meio do aplicativo CNH Digital. A mensagem é a seguinte:

“O governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes e do programa CNH do Brasil, renovou automaticamente sua CNH, sem taxas e sem novos exames. Obrigado por dirigir com responsabilidade e ajudar a salvar vidas.”

A medida tem efeito retroativo, a partir da data de assinatura da medida provisória (MP) que instituiu a renovação, 10 de dezembro. Dessa forma, condutores com carteiras vencidas a partir dessa data e classificados como tal já estão contemplado com a renovação automática.

Segundo o ministro Renan Filho, 70% dos condutores que precisariam renovar a carteira entre 10 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026 estão classificados como bons condutores. Ou seja, eles terão a renovação automática. A renovação será diária.
O ministro afirmou que 371 mil pessoas vão receber a mensagem ainda nesta sexta. A economia a esses condutores, com os custos relativos a renovação, é estimado em R$ 122 milhões.

Regras
A norma prevê que condutores responsáveis no trânsito ficarão dispensados de realizar exames presenciais, comparecer aos departamentos estaduais de trânsito, os Detrans, ou pagar taxas adicionais para a renovação do documento.

Todo o procedimento será automático e digital, realizado por meio do sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com a atualização disponível no aplicativo CNH Digital.

De acordo com a medida, para ser classificado como “bom condutor”, o motorista precisa atender aos seguintes critérios:

- Não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses;
- Não ter infrações de trânsito registradas no documento no mesmo período;
- Estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC).
Nesses casos, a CNH será renovada automaticamente no sistema assim que atingir a data de vencimento.

Ministro dos Transportes destacou ainda que a renovação automática contempla todas as categorias de motoristas, inclusive os profissionais.

Os condutores que desejarem a carteira física deverão se dirigir a uma unidade do Detran — o serviço, no entanto, terá de ser remunerado.

Não poderão receber o benefício:

=condutores com 70 anos ou mais;
=motoristas com idade entre 50 e 69 anos, que poderão utilizar a renovação automática apenas uma única vez;
=motoristas cuja CNH tenha prazo de validade reduzido por recomendação médica, em situações que envolvam doenças progressivas ou condições de saúde que exijam acompanhamento periódico.






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Imagem obtida pela Camera de Segurança do estabelecimento)
Furto Há 11 horas

Criminoso quebra vitrine e invade loja de celulares em Tenente Portela

Ação ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, quando o suspeito utilizou uma pedra para quebrar o vidro e acessar o interior do estabelecimento

 (Foto: Arte- Sistema Província)
Trânsito Há 14 horas

Acidente entre motocicleta e caminhão é registrado no interior de Tiradentes do Sul

Sinistro ocorreu na localidade de Campos Sales e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos; adolescente de 16 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica

 (Foto: PRF)
Contrabando Há 15 horas

PRF prende dois contrabandistas e apreende veículos carregados de cigarros em Ijuí

Os motoristas, de 27 e 35 anos, moradores de Sobradinho, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados para a polícia judiciária de Santo Ângelo

 (Foto: Divulgação / Rádio Seberi)
Intervenção Policial Há 1 dia

Homem morre após intervenção policial no interior de Seberi

Indivíduo de 30 anos se envolveu em acidente, invadiu propriedade rural armado com facão e tentou agredir moradores e um brigadiano de folga.

 (Foto: Reprodução/Agência RBS)
Trânsito Há 1 dia

Prova prática da CNH terá novo sistema de pontuação

Resolução do Contran amplia limite de pontos por erros, mas mudança ainda depende de regulamentação no Rio Grande do Sul

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 18° Máx. 34°
24° Sensação
1.19 km/h Vento
84% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Educação Há 45 minutos

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
Internacional Há 59 minutos

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade
Incidente Há 2 horas

Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.
Tenente Portela Há 2 horas

Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro
CNH Há 2 horas

Governo começa a renovar CNH para ‘bons condutores’ de forma automática e gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,930,95 +0,13%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias