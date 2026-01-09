Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Teto de pensionista e aposentado do INSS sobe para R$ 8.475,55 em 2026

Segurados que ganham acima do mínimo terão reajuste de 3,9%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/01/2026 às 16h12
Teto de pensionista e aposentado do INSS sobe para R$ 8.475,55 em 2026
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A partir de fevereiro, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham mais que o salário mínimo terão aumento de 3,9%. Com a correção, o teto dos benefícios da Previdência Social sobe para R$ 8.475,55 em 2026, contra R$ 8.157,40 em 2025.

A variação equivale ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2025, divulgado nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O indicador mede a inflação para famílias com renda de até cinco salários mínimos.

O reajuste de 3,9% será pago integralmente aos segurados que já recebiam as aposentadorias e pensões do INSS acima de um salário mínimo em 1º de fevereiro de 2025. Quem começou a receber o benefício após essa data terá aumento proporcional ao número de meses em que o benefício foi pago.

Segundo o INSS, atualmente 13,25 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional. Um total de 21,9 milhões de pessoas, cerca de 62,5% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário mínimo, que subiu de R$ 1.580 para R$ 1.618.

Para quem recebe o salário mínimo, o pagamento das aposentadorias e pensões com reajuste vai de 26 de janeiro a 6 de fevereiro. O pagamento dos benefícios do INSS acima do mínimo com a correção de 3,9% vai de 2 a 6 de fevereiro. A data de pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço.

Por mais um ano, os aposentados e pensionistas que ganham além do mínimo não terão aumento real (acima da inflação), recebendo o equivalente ao INPC do ano anterior. Quem recebe o mínimo teve reajuste real de 2,5%, segundo a política aprovada pelo Congresso no fim de 2024, que restringe o aumento real ao teto de crescimento de gastos do arcabouço fiscal.

Tabela

A correção de 3,9% também incidirá sobre a tabela do INSS, por meio da qual os trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada e de empresas estatais recolhem as contribuições mensais à Previdência Social. As alíquotas e as faixas de dedução vão incidir sobre as seguintes faixas:

Salário de contribuiçõesAlíquotaParcela a deduzir do INSS
Até R$ 1.621

7,5%

R$ 0,00
De R$ 1.621,01 a R$ 2.902,849%R$ 23,66
De R$ 2.902,85 a R$ 4.354,2712%R$ 110,75

De R$ 4.354,28 a R$ 8.475,55

14%R$ 197,83
Fonte : INSS

Consulta

Nas próximas semanas, o INSS fornecerá o extrato com os novos valores das aposentadorias e das pensões. As informações estão disponíveis no site Meu INSS e no aplicativo de mesmo nome. A consulta exige login e senha do Portal Gov.br.

Quem não tem acesso à internet pode consultar o valor por meio do telefone 135. O segurado que ligar para esse número deve informar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e confirmar alguns dados cadastrais para evitar fraudes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 13 minutos

Fazenda comemora IPCA de 4,26% e projeta menor inflação do Plano Real

Número 2 da pasta ressaltou índice abaixo das previsões do mercado

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 49 minutos

Aneel divulga calendário para anúncio de bandeiras tarifárias em 2026

Janeiro está sem tarifa custo extra na conta de luz

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Justiça dos EUA reconhece liquidação do Banco Master e bloqueia ativos

Decisão valida processo brasileiro em território norte-americano

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 7 horas

IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%

Acumulado do ano fica em 4,26%, dentro da meta do governo

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Economia Há 9 horas

Feriados deste ano podem afetar vendas do comércio no Rio

Estado terá, ao todo, 26 feriados municipais, além dos nacionais

Tenente Portela, RS
34°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
37° Sensação
4 km/h Vento
46% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Entretenimento Há 11 minutos

Constância nos cuidados é fator associado à saúde dos cabelos
Senado Federal Há 11 minutos

Projeto estabelece objetivos para as ações do Dia Nacional da Diálise
Economia Há 11 minutos

Fazenda comemora IPCA de 4,26% e projeta menor inflação do Plano Real
Internacional Há 11 minutos

Ação de Trump nas Américas favorece Putin na Ucrânia, diz historiador
Tecnologia Há 46 minutos

Cegonha integra Mastercard e projeta avanço bilionário

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,44%
Euro
R$ 6,24 -0,55%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,405,65 -0,73%
Ibovespa
163,650,60 pts 0.44%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias