Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Criminoso quebra vitrine e invade loja de celulares em Tenente Portela

Ação ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, quando o suspeito utilizou uma pedra para quebrar o vidro e acessar o interior do estabelecimento

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações obtidas pela Camera de Segurança do estabelecimento
09/01/2026 às 10h40 Atualizada em 09/01/2026 às 10h56
Criminoso quebra vitrine e invade loja de celulares em Tenente Portela
(Foto: Imagem obtida pela Camera de Segurança do estabelecimento)

Por volta das 5h44 da manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, um indivíduo invadiu a loja Tech Celular, localizada em Tenente Portela, na saída para Miraguaí, após quebrar a vitrine frontal do estabelecimento. O suspeito conseguiu entrar no local e furtar diversos itens do interior da loja.

De acordo com informações obtidas por meio das câmeras de segurança, o homem arremessou uma pedra diversas vezes contra o vidro da frente até quebrá-lo, possibilitando o acesso ao interior do comércio. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Arte- Sistema Província)
Trânsito Há 4 horas

Acidente entre motocicleta e caminhão é registrado no interior de Tiradentes do Sul

Sinistro ocorreu na localidade de Campos Sales e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos; adolescente de 16 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica

 (Foto: PRF)
Contrabando Há 5 horas

PRF prende dois contrabandistas e apreende veículos carregados de cigarros em Ijuí

Os motoristas, de 27 e 35 anos, moradores de Sobradinho, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados para a polícia judiciária de Santo Ângelo

 (Foto: Divulgação / Rádio Seberi)
Intervenção Policial Há 22 horas

Homem morre após intervenção policial no interior de Seberi

Indivíduo de 30 anos se envolveu em acidente, invadiu propriedade rural armado com facão e tentou agredir moradores e um brigadiano de folga.

 (Foto: Reprodução/Agência RBS)
Trânsito Há 1 dia

Prova prática da CNH terá novo sistema de pontuação

Resolução do Contran amplia limite de pontos por erros, mas mudança ainda depende de regulamentação no Rio Grande do Sul
Violência Doméstica Há 1 dia

Homem é preso por ameaça e agressão no Centro de Itapiranga

Companheira relatou ameaças com martelo e histórico de agressividade ligado ao consumo de álcool

Tenente Portela, RS
30°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
31° Sensação
3.06 km/h Vento
52% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova projeto que cria o Programa Desenrola Cultura
Senado Federal Há 6 minutos

Sancionado, Código do Contribuinte endurece combate ao devedor contumaz
Senado Federal Há 21 minutos

Os temas que mais mobilizaram o Senado Verifica em 2025
Saúde Há 36 minutos

Brasil terá novas regras para entrada de produtos agropecuários
Tragédia no campo Há 37 minutos

Agricultor perde 48 vacas em Novo Xingu e enfrenta prejuízo de mais de R$ 600 mil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,41%
Euro
R$ 6,24 -0,55%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,450,99 -0,94%
Ibovespa
163,316,25 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias