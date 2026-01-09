Criminoso quebra vitrine e invade loja de celulares em Tenente Portela

Por volta das 5h44 da manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, um indivíduo invadiu a loja Tech Celular, localizada em Tenente Portela, na saída para Miraguaí, após quebrar a vitrine frontal do estabelecimento. O suspeito conseguiu entrar no local e furtar diversos itens do interior da loja.
De acordo com informações obtidas por meio das câmeras de segurança, o homem arremessou uma pedra diversas vezes contra o vidro da frente até quebrá-lo, possibilitando o acesso ao interior do comércio. O caso deverá ser investigado pelas autoridades policiais.