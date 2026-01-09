Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Acidente entre motocicleta e caminhão é registrado no interior de Tiradentes do Sul

Sinistro ocorreu na localidade de Campos Sales e mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos; adolescente de 16 anos foi encaminhada ao hospital para avaliação médica

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Corpo de Bombeiros de Três Passos
09/01/2026 às 07h53
(Foto: Arte- Sistema Província)

Um sinistro de trânsito registrado no fim da manhã da última quarta-feira, 08 de janeiro de 2025, mobilizou a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos na localidade de Campos Sales, interior do município de Tiradentes do Sul, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

A ocorrência foi atendida por volta das 11 horas, envolvendo uma motocicleta Honda CG e um caminhão Mercedes-Benz 1113. Segundo informações apuradas no local, a motocicleta era conduzida por um jovem, que tinha como caroneira uma adolescente de 16 anos, enquanto o caminhão era dirigido por um senhor.

No momento da chegada da guarnição, o condutor da motocicleta e a caroneira encontravam-se sentados em cadeiras, conscientes e orientados. O jovem apresentava escoriações leves nos membros inferiores, enquanto a adolescente possuía escoriações leves na perna direita, porém relatava fortes dores na região sacral, exigindo maior atenção da equipe de resgate.

Diante da situação, os bombeiros realizaram os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, imobilizando a vítima em maca rígida, conforme os protocolos de segurança. A adolescente foi então encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos para avaliação médica mais detalhada. O condutor da motocicleta acompanhou o deslocamento até a unidade hospitalar.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente.

O caso reforça a importância da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias do interior do município de Tiradentes do Sul, onde o fluxo de veículos agrícolas e de carga divide espaço com motocicletas e automóveis. As circunstâncias do sinistro não foram divulgadas, e caberá às autoridades competentes a apuração dos fatos.

 
