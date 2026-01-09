PRF prende dois contrabandistas e apreende veículos carregados de cigarros em Ijuí

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

Os motoristas, de 27 e 35 anos, moradores de Sobradinho, foram presos em flagrante pelo crime de contrabando e encaminhados para a polícia judiciária de Santo Ângelo, juntamente com as cargas de cigarros e os veículos apreendidos.

Durante ação de combate ao crime, os policiais deram ordem de parada aos motoristas e durante a fiscalização verificou-se que ambos veículos, que trafegavam em comboio, estavam totalmente carregados com caixas de cigarros contrabandeados, que totalizaram aproximadamente 20mil maços.

Na tarde desta quinta-feira (08), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu dois veículos que contrabandeavam cigarros que ingressaram ilegalmente no país. A ação ocorreu na BR-285, perímetro urbano de Ijuí.

