Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CNU 2: resultado da avaliação de títulos será divulgado hoje

Etapa classifica candidatos conforme critérios previstos no edital

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 11h43

O resultado preliminar da avaliação de títulos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) será divulgado nesta quinta-feira (8). A etapa analisa a formação acadêmica e classifica os candidatos conforme os critérios previstos no edital do processo seletivo .

Os candidatos que não concordarem com a nota poderão entrar com recurso para revisão das avaliações entre os dias 9 e 12 de janeiro . O processo deve ser na área do candidato , com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Em seguida, o candidato deve acessar o menu "interposição de recursos".

Cronograma

No mesmo período será realizada a reaplicação do procedimento de caracterização de deficiência, destinada aos candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD). No cronograma oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o procedimento ocorreu nos dias 13 e 14 de dezembro de 2025, mas falhas na plataforma de teleatendimento resultaram em nova convocação .

Os resultados preliminares da caracterização da deficiência serão divulgados no dia 15 de janeiro, na mesma data dos resultados da avaliação das autodeclarações das pessoas candidatas às vagas reservadas para pessoas negras, indígenas e quilombolas. O período de recursos para essa etapa será entre os dias 16 e 19 de janeiro.

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para 23 de janeiro, com prazo para apresentação de recurso entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. A classificação final deverá ser publicada em 20 de fevereiro.

O CPNU 2, chamado de Enem dos Concursos, oferta 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. São 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário. De acordo com o MGI, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Economia Há 4 horas

Indústria apresenta estabilidade em novembro de 2025

No acumulado do ano, crescimento foi de 0,6%, segundo IBGE

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 20 horas

Brasil tem segunda maior saída de dólares da história em 2025

Fluxo cambial negativo atinge US$ 33,3 bilhões, segundo BC

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 20 horas

Desembarque de estrangeiros em São Paulo cresce 21% em 2025

Estado é principal porta de entrada de turistas no país

 Gerada por IA - Google Whisk
Economia Há 22 horas

Desafios da saúde nos EUA ampliam impacto financeiro em 2026

Custos médicos nos EUA disparam em 2026, com gastos per capita acima de US$ 1.900 e 58,5% das falências familiares ligadas a dívidas hospitalares, ...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 23 horas

Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção

Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública

Tenente Portela, RS
28°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
31° Sensação
2.3 km/h Vento
73% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Carrinhos elétricos agilizam logística em condomínios
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova valorização de guias e agentes de turismo na política nacional do setor
Tecnologia Há 31 minutos

IA impulsiona descarbonização da indústria de base
Esportes Há 31 minutos

Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane
Tecnologia Há 52 minutos

Fintechs e marketplaces transformam mercado de crédito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,03%
Euro
R$ 6,27 -0,24%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,693,42 -0,05%
Ibovespa
162,488,13 pts 0.32%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias