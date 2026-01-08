Quinta, 08 de Janeiro de 2026
Prova prática da CNH terá novo sistema de pontuação

Resolução do Contran amplia limite de pontos por erros, mas mudança ainda depende de regulamentação no Rio Grande do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações
08/01/2026 às 10h29
(Foto: Reprodução/Agência RBS)

Candidatos que realizarem a prova prática para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passarão a ser avaliados por um novo sistema de pontuação. Pela regra atual, o exame reprova quem ultrapassar três pontos negativos. Com a Resolução nº 1020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o limite passa a ser de até 10 pontos.

No Rio Grande do Sul, entretanto, a alteração ainda não entra em vigor. De acordo com o DetranRS, enquanto não for publicado o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, previsto na própria resolução, o exame prático continuará seguindo as normas antigas. A expectativa do setor é de que o novo sistema passe a valer a partir de março.

Como funciona hoje a prova prática no RS

Atualmente, o candidato não pode cometer nenhuma falta eliminatória e deve manter a soma de erros abaixo de três pontos negativos. O critério não estabelece um teto elevado de pontuação, mas considera principalmente a gravidade das falhas. Na prática, uma única infração grave já pode comprometer a aprovação.

Pontuação vigente das faltas

  • Falta leve: um ponto negativo

  • Falta média: dois pontos negativos

  • Falta grave: três pontos negativos

  • Falta eliminatória: reprovação imediata

Critérios de reprovação

  • Cometer qualquer falta eliminatória, como avançar o sinal vermelho, deixar de dar preferência ao pedestre ou subir na calçada

  • Somar mais de três pontos negativos, mesmo sem falta eliminatória

O que muda com o novo sistema

Com a Resolução 1020/2025, a avaliação passa a ser mais objetiva e progressiva, aproximando-se de modelos adotados em outros países, que consideram a condução de forma global. O candidato inicia a prova com pontuação zero, e os pontos são somados conforme as infrações cometidas, de acordo com o peso de cada uma.

Nova pontuação por infração

  • Infração leve: peso um

  • Infração média: peso dois

  • Infração grave: peso quatro

  • Infração gravíssima: peso seis

Para ser aprovado, o candidato não pode ultrapassar 10 pontos ao final do percurso. A comissão examinadora poderá interromper o exame se identificar incapacidade técnica ou instabilidade emocional que coloque em risco a segurança no trânsito.

Na prática, o novo modelo amplia a tolerância para erros de menor gravidade, sem deixar de penalizar condutas que representem maior risco.

Aplicação da prova e trajeto

A responsabilidade pela aplicação do exame prático permanece com os Detrans dos Estados e do Distrito Federal. A prova deve ser realizada no município de domicílio do candidato, em trajeto previamente definido pelo órgão de trânsito.

Até a publicação do manual nacional, os Detrans estão autorizados a manter os trajetos e procedimentos atuais, desde que observem as diretrizes gerais da nova resolução.

As regras também modificam o momento de liberação do exame prático, que passa a depender de duas exigências obrigatórias: aprovação no exame teórico e registro, no Renach, da carga mínima de aulas práticas.

Para candidatos às categorias A ou B, o sistema libera a prova prática após a confirmação de duas horas mínimas de aulas práticas, uma redução em relação ao modelo anterior. Já nos processos exclusivos para Autorização para Conduzir Ciclomotor, o exame prático pode ser realizado imediatamente após a aprovação na prova teórica.

 
