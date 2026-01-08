Homem é preso por ameaça e agressão no Centro de Itapiranga

Um homem de 45 anos foi preso por ameaça e violência doméstica na noite de quarta-feira, 7, por volta das 23h30, no Centro de Itapiranga.

A Polícia Militar foi acionada após uma mulher pedir ajuda a vizinhos ao fugir de casa, relatando ter sido agredida pelo companheiro, que estaria embriagado. No local, os policiais encontraram o homem alterado, proferindo ameaças em frente à residência.

A vítima relatou que foi ameaçada com um martelo e que, ao tentar escapar, sofreu uma queda, resultando em lesão no joelho. Ela também informou que episódios de agressividade são recorrentes quando o companheiro consome bebida alcoólica.

A mulher foi localizada em segurança na casa de uma vizinha, junto de uma criança, enquanto outro filho permanecia na residência.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi algemado devido ao comportamento agressivo. O objeto utilizado na ameaça foi apreendido.

O caso foi encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, e a vítima manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.