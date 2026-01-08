Quinta, 08 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo radar promete multar motoristas sem cinto e usando celular em até 300 metros

Os equipamentos funcionam dia e noite, mesmo em condições de baixa luminosidade, e são capazes de registrar imagens detalhadas de veículos em alta velocidade.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Agência Brasil
08/01/2026 às 07h29
Novo radar promete multar motoristas sem cinto e usando celular em até 300 metros
(Foto: Ilustração)

Motoristas que viajaram para o Litoral de São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no Natal e no Ano Novo passaram a ser fiscalizados por uma nova tecnologia.

Radares equipados com câmeras de ultradefinição e Inteligência Artificial já operam em rodovias que dão acesso à Baixada Santista e conseguem identificar, em tempo real, infrações como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança.

Os equipamentos funcionam dia e noite, mesmo em condições de baixa luminosidade, e são capazes de registrar imagens detalhadas de veículos em alta velocidade.

Especialistas alertam que uma simples leitura de mensagem no celular pode fazer o motorista percorrer dezenas de metros sem atenção à via. Segundo a Abramet, o uso do celular provoca distrações manuais, visuais e cognitivas.

As imagens captadas pelos radares são analisadas inicialmente pela tecnologia, mas a confirmação das infrações e a aplicação das multas ficam a cargo da Polícia Rodoviária.

A novidade começou a ser utilizada por uma concessionária em Ribeirão Preto e vem sendo expandida para rodovias estaduais e federais, com a meta de alcançar toda a malha viária do país.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Violência Doméstica Há 1 hora

Homem é preso por ameaça e agressão no Centro de Itapiranga

Companheira relatou ameaças com martelo e histórico de agressividade ligado ao consumo de álcool

 (Foto: Bruno Vargas)
Trânsito Há 23 horas

Colisão entre Gol e Cruze é registrada em Santo Augusto

Foram registrados apenas danos materiais, especialmente no Gol.

 (Foto: Efetivo 7º BPM)
Contrabando Há 1 dia

Brigada Militar apreende mais de 15 mil maços de cigarros estrangeiros em Crissiumal

Carga ilegal foi localizada em um galpão na localidade de Três Ilhas após denúncia anônima sobre contrabando na região de fronteira.

 (Foto: Freepik)
Trânsito Há 2 dias

Lei de trânsito 2026 impõe tolerância zero ao uso de celular ao volante

Nova norma equipara manuseio do telefone à direção sob efeito de álcool e endurece fiscalização para reduzir acidentes

 (Foto: Reprodução / Grupo Planalto de Comunicação)
Acidente Rodoviário Há 2 dias

Colisão entre carreta e veículo argentino bloqueia a BR-285

Acidente ocorreu no trecho entre Passo Fundo e Carazinho e causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
26° Sensação
0.62 km/h Vento
75% Umidade
81% (1.68mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 18°
Sábado
21° 17°
Domingo
26° 15°
Segunda
29° 16°
Terça
31° 17°
Últimas notícias
Gestão Regional Há 44 minutos

AMUCELEIRO realiza transmissão de presidência na Região Celeiro
Violência Doméstica Há 60 minutos

Homem é preso por ameaça e agressão no Centro de Itapiranga
Saúde Há 1 hora

Guia orienta sobre mudança no rastreamento do câncer de colo do útero
Geral Há 2 horas

Sistema Guandu apresenta redução na capacidade de abastecimento
Política Há 2 horas

Cronologia da tentativa de golpe: atentados, bloqueios e acampamentos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,05%
Euro
R$ 6,29 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 512,848,60 -1,34%
Ibovespa
161,975,23 pts -1.03%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6921 (07/01/26)
26
50
69
74
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3581 (07/01/26)
02
03
04
05
06
07
08
10
12
15
16
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias