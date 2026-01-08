Novo radar promete multar motoristas sem cinto e usando celular em até 300 metros

Motoristas que viajaram para o Litoral de São Paulo pelo Sistema Anchieta-Imigrantes no Natal e no Ano Novo passaram a ser fiscalizados por uma nova tecnologia.

Radares equipados com câmeras de ultradefinição e Inteligência Artificial já operam em rodovias que dão acesso à Baixada Santista e conseguem identificar, em tempo real, infrações como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança.

Os equipamentos funcionam dia e noite, mesmo em condições de baixa luminosidade, e são capazes de registrar imagens detalhadas de veículos em alta velocidade.

Especialistas alertam que uma simples leitura de mensagem no celular pode fazer o motorista percorrer dezenas de metros sem atenção à via. Segundo a Abramet, o uso do celular provoca distrações manuais, visuais e cognitivas.

As imagens captadas pelos radares são analisadas inicialmente pela tecnologia, mas a confirmação das infrações e a aplicação das multas ficam a cargo da Polícia Rodoviária.

A novidade começou a ser utilizada por uma concessionária em Ribeirão Preto e vem sendo expandida para rodovias estaduais e federais, com a meta de alcançar toda a malha viária do país.









