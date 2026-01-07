Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desembarque de estrangeiros em São Paulo cresce 21% em 2025

Estado é principal porta de entrada de turistas no país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 18h10
Desembarque de estrangeiros em São Paulo cresce 21% em 2025
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O estado de São Paulo foi o principal portão de entrada do país em 2025. Dos mais de 9,2 milhões de turistas estrangeiros que estiveram no Brasil no ano passado, cerca de 2,7 milhões desembarcaram nos terminais do estado. Isso representou um aumento de 21% em relação a 2024, quando houve 2,2 milhões de visitantes do exterior.

Os dados foram divulgados nesta semana conjuntamente pela Embratur, pelo Ministério do Turismo e pela Polícia Federal.

A lista de visitantes estrangeiros que entraram no país por São Paulo é liderada pelos estadunidenses. Ao todo, 431.478 pessoas dos Estados Unidos desembarcaram no estado paulista, seguidos pelos argentinos, com 391.543 turistas; chilenos, com 173.888; portugueses, com 118.453; e alemães, com 107.779.

Só no mês de dezembro, 259.237 turistas estrangeiros entraram no Brasil por São Paulo, contingente 9,6% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.

“O estado, que reúne as tradicionais atrações turísticas da capital, as belas praias e oportunidades de contato com a natureza, tem se consolidado como um destino de experiências, onde a diversidade cultural e a gastronomia se destacam. Nosso objetivo é que o destino cresça ainda mais em 2026”, destacou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Brasil

O Brasil encerrou o ano de 2025 com 9.287.196 turistas internacionais , o que representou aumento de 37,1% em relação a 2024. A maior parte desses visitantes estrangeiros veio da Argentina, que enviou 3.386.823 de turistas ao país. Na sequência aparece o Chile, com 801.921 visitantes, e os Estados Unidos, que somaram 759.637 chegadas ao Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Há 3 horas

Brasil tem segunda maior saída de dólares da história em 2025

Fluxo cambial negativo atinge US$ 33,3 bilhões, segundo BC

 Gerada por IA - Google Whisk
Economia Há 6 horas

Desafios da saúde nos EUA ampliam impacto financeiro em 2026

Custos médicos nos EUA disparam em 2026, com gastos per capita acima de US$ 1.900 e 58,5% das falências familiares ligadas a dívidas hospitalares, ...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 7 horas

Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção

Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 7 horas

B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica

Pregões resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 1 dia

BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês

Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
23° Sensação
1.64 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Esportes Há 55 minutos

Após 2 anos nos EUA, Bia Zaneratto retorna ao Palmeiras e vestirá a 10
Geral Há 1 hora

Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta
Geral Há 1 hora

DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
Geral Há 2 horas

Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
Saúde Há 2 horas

Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,05%
Euro
R$ 6,29 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,770,95 -0,01%
Ibovespa
161,975,23 pts -1.03%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias