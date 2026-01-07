Quarta, 07 de Janeiro de 2026
Desafios da saúde nos EUA ampliam impacto financeiro em 2026

Custos médicos nos EUA disparam em 2026, com gastos per capita acima de US$ 1.900 e 58,5% das falências familiares ligadas a dívidas hospitalares, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/01/2026 às 15h59
Desafios da saúde nos EUA ampliam impacto financeiro em 2026
Gerada por IA - Google Whisk

O sistema de saúde dos Estados Unidos registra, no início de 2026, um cenário de custos médicos em ascensão e mudanças nas regulamentações federais. Conforme dados do KFF (Kaiser Family Foundation), publicados no portal da UOL, os custos com saúde por pessoa nos EUA podem ultrapassar os US$ 1.900, o que reflete diretamente no endividamento das famílias. Segundo levantamento repercutido pela Revista Super Interessante, cerca de 58,5% das falências familiares no país são atribuídas a despesas médicas inesperadas ou dívidas hospitalares.

Analistas do setor afirmam que o desafio se estende para além do fator econômico. De acordo com uma matéria publicada no blog da APP State (Universidade Estadual Apalache), existe uma disparidade na oferta de serviços de saúde nas áreas rurais e nas áreas urbanas, podendo-se destacar as barreiras geográficas que em áreas rurais retardam o diagnóstico de doenças graves. Nesse contexto, a manutenção de um plano de saúde é apontada por especialistas como um mecanismo que facilita o ingresso em redes de cuidados preventivos e tratamentos tecnológicos avançados, reduzindo a mortalidade por condições evitáveis.

Mudanças regulatórias e o impacto no Affordable Care Act

A instabilidade na legislação federal, especialmente no que tange à manutenção e expansão do Affordable Care Act (ACA), tem gerado pressão sobre o planejamento das famílias. Alterações nas regras de elegibilidade e nos subsídios federais podem modificar os custos mensais e a abrangência das coberturas.

Cobertura de saúde atua tecnicamente como proteção financeira contra eventos médicos imprevisíveis, como doenças crônicas inesperadas. Estudos do CDC mostram que pacientes com acesso contínuo a medicamentos e cuidados coordenados em redes de provedores têm 20 a 30% mais chances de controle efetivo de condições crônicas, como diabetes e hipertensão, comparado a quem depende apenas de emergências, onde taxas de readmissão e mortalidade são até 50% maiores.

O calendário da inscrição aberta para 2026

O período de open enrollment (inscrição aberta) para o ciclo de 2026 nos Estados Unidos ocorre entre 1 de novembro de 2025 e 15 de janeiro de 2026. Estados com mercados próprios, como Califórnia e Nova York, possuem calendários específicos que podem estender o prazo até o final de janeiro. Durante este intervalo, conforme as diretrizes do HealthCare, os usuários podem revisar coberturas, alterar categorias de planos e adaptar os benefícios às suas atuais condições financeiras.

Fora deste cronograma, a alteração ou contratação de planos só é permitida em situações excepcionais, denominadas special enrollment periods. Estas exceções aplicam-se a eventos específicos, como mudança de residência, nascimento de filhos ou perda de cobertura anterior. A existência de um período fixo de inscrição visa estabilizar o mercado de seguros e garantir que o acesso aos serviços seja previsível tanto para os usuários quanto para as operadoras de saúde.

© Marcello Casal JrAgência Brasil
