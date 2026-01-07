Quarta, 07 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica

Pregões resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/01/2026 às 14h48
B3 realiza 75 leilões em 2025 e alcança marca histórica
© Rovena Rosa/Agência Brasil

No ano passado, a B3 alcançou uma marca histórica ao realizar um total de 75 leilões, que resultaram em R$ 243,8 bilhões em investimentos. O número supera o desempenho de 2024, quando foram realizados 64 leilões com contratos que geraram R$ 180 bilhões em investimentos.

Segundo a B3, a bolsa de valores de São Paulo, os leilões do ano passado fizeram com que 98 ativos públicos fossem concedidos para a iniciativa privada, com expectativa de gerar até 1,6 milhão de empregos diretos e indiretos.

O setor rodoviário concentra a maior parte desses pregões: 20 leilões, o dobro do ano anterior. Esses projetos somaram R$ 106,6 bilhões em investimentos. Também teve destaque a área de saneamento, com oito pregões realizados em 2025 e investimentos previstos de R$ 44,5 bilhões; o setor de energia, com cinco certames, que geraram R$ 5,5 bilhões.

Já no setor portuário foram realizados sete leilões portuários, que totalizaram R$ 5,9 bilhões em investimentos. Entre eles está o do Porto de Paranaguá , maior investimento já contratado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) em leilões realizados na B3 e um marco para o setor portuário nacional por se tratar do primeiro canal de acesso brasileiro a ser leiloado.

Outro marco, destacou a B3, foram os leilões no setor de infraestrutura social, como hospitais, escolas e presídios. Ao todo, foram viabilizados oito certames desse tipo, mais que o dobro de 2024, com investimentos de R$ 12,5 bilhões.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Gerada por IA - Google Whisk
Economia Há 2 horas

Desafios da saúde nos EUA ampliam impacto financeiro em 2026

Custos médicos nos EUA disparam em 2026, com gastos per capita acima de US$ 1.900 e 58,5% das falências familiares ligadas a dívidas hospitalares, ...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Economia Há 3 horas

Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção

Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês

Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 22 horas

Governo projeta superávit comercial de até US$ 90 bilhões em 2026

Estimativa supera o saldo positivo de 2025, de US$ 68,3 bilhões
Economia Há 23 horas

Brasil mantém otimismo com acordo Mercosul–UE, diz Alckmin

Tratado foi adiado após resistências, mas segue em negociação

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
32° Sensação
1.81 km/h Vento
65% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
33° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
22° 18°
Domingo
27° 17°
Segunda
28° 15°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 minutos

Lei oficializa Julho Dourado para promover saúde animal e prevenir zoonoses
Câmara Há 19 minutos

Comissão aprova vistoria periódica para veículos com mais de cinco anos
Internacional Há 32 minutos

Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova mudança na fiscalização de peso de caminhões de até 74 toneladas
Câmara Há 32 minutos

Comissão aprova definição de insurgência criminal com pena de até 40 anos de prisão

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,19%
Euro
R$ 6,29 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,091,06 -2,66%
Ibovespa
162,139,52 pts -0.93%
Mega-Sena
Concurso 2956 (06/01/26)
10
18
21
24
43
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6920 (06/01/26)
04
28
34
42
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3580 (06/01/26)
01
04
05
06
08
09
12
13
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2871 (05/01/26)
01
05
09
10
12
14
20
22
28
30
31
51
55
67
74
80
86
87
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2908 (05/01/26)
02
17
36
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias