Colisão entre Gol e Cruze é registrada em Santo Augusto

Foram registrados apenas danos materiais, especialmente no Gol. Atenção, motoristas: o trânsito está parcialmente interrompido, pois um dos veículos permanece sobre a pista, que está devidamente sinalizada.

Conforme informações apuradas no local, o Cruze subia pela Rua Padre Roque Gonzales e, ao ingressar na Tiradentes, ocorreu a colisão com o Gol, que trafegava pela via preferencial.

Acidente de trânsito envolvendo um automóvel Gol, com placas de Nova Ramada, e um Cruze, com placas Mercosul, foi registrado no início da manhã desta quarta-feira (07), por volta das 08h20, no cruzamento das ruas Padre Roque Gonzales e Tiradentes, na esquina da Rádio Querência, em Santo Augusto.

