Brigada Militar apreende mais de 15 mil maços de cigarros estrangeiros em Crissiumal

Na noite de terça-feira (06/01), a Brigada Militar apreendeu uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira na localidade de Três Ilhas, interior do município de Crissiumal.

Após denúncia anônima sobre contrabando na região de fronteira, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde visualizou indivíduos saindo de um galpão e fugindo ao perceberem a presença policial. No interior do galpão foram localizadas 29 caixas de cigarros da marca GIFT e 2 caixas da marca HUDSON, totalizando 15.500 maços de cigarros.

O material foi apreendido e encaminhado à sede do 7º BPM, ficando à disposição da Receita Federal, conforme procedimentos legais.

