Brigada Militar apreende mais de 15 mil maços de cigarros estrangeiros em Crissiumal

Carga ilegal foi localizada em um galpão na localidade de Três Ilhas após denúncia anônima sobre contrabando na região de fronteira.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social 7°BPM
07/01/2026 às 09h00
Brigada Militar apreende mais de 15 mil maços de cigarros estrangeiros em Crissiumal
(Foto: Efetivo 7º BPM)

Na noite de terça-feira (06/01), a Brigada Militar apreendeu uma grande quantidade de cigarros de origem estrangeira na localidade de Três Ilhas, interior do município de Crissiumal.

Após denúncia anônima sobre contrabando na região de fronteira, a guarnição deslocou-se até o local indicado, onde visualizou indivíduos saindo de um galpão e fugindo ao perceberem a presença policial. No interior do galpão foram localizadas 29 caixas de cigarros da marca GIFT e 2 caixas da marca HUDSON, totalizando 15.500 maços de cigarros.

O material foi apreendido e encaminhado à sede do 7º BPM, ficando à disposição da Receita Federal, conforme procedimentos legais.

 

 

DENGUE
