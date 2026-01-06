Terça, 06 de Janeiro de 2026
BC Protege+ bloqueia 111 mil tentativas de fraude em um mês

Serviço impediu que contas falsas fossem abertas com nome de vítimas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/01/2026 às 19h13
© Joédson Alves/Agência Brasil

Em pouco mais de um mês de funcionamento, o serviço BC Protege+ bloqueou 111 mil tentativas de abertura de contas fraudulentas. Segundo o balanço mais recente divulgado pela instituição, 545 mil pessoas ativaram a proteção, e as instituições financeiras fizeram 33 milhões de consultas ao sistema para verificar pedidos de abertura de contas ou inclusão de titulares.

Os dados foram apurados até o início da tarde desta terça-feira (6). Lançado no início de dezembro , o BC Protege+ é um serviço gratuito para reforçar a proteção de cidadãos e empresas contra fraudes na abertura de contas-corrente, poupança e contas de pagamento pré-pagas.

Ao ativar o serviço, o usuário comunica oficialmente que não deseja abrir contas nem ser incluído como titular ou representante em contas de terceiros. A consulta ao sistema pelas às instituições financeiras é obrigatória antes da abertura de qualquer conta.

O recurso funciona como uma camada adicional de segurança para prevenir fraudes de identidade e evitar que produtos financeiros sejam contratados em contas abertas ilegalmente em nome do cidadão ou da empresa.

Como ativar o BC Protege+

  • Acesse a área logada do Meu BC , com Conta gov.br nível prata ou ouro e verificação em duas etapas habilitada;
  • Localize o serviço BC Protege+ e ative a proteção;
  • Colaboradores de empresas registrados no gov.br também podem ativar a proteção em nome da organização;
  • A escolha fica registrada no sistema e é informada automaticamente às instituições financeiras quando elas consultam os dados do cliente.

Desativação para abertura de contas

Caso o usuário deseje abrir uma conta ou ser incluído na de terceiros, é necessário acessar novamente o BC Protege+ e desativar a proteção temporariamente.

O Banco Central recomenda programar uma data de reativação automática, garantindo que a segurança seja restabelecida após o procedimento.

O serviço é gratuito e pode ser ativado ou desativado a qualquer momento.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Há 2 horas

Governo projeta superávit comercial de até US$ 90 bilhões em 2026

Estimativa supera o saldo positivo de 2025, de US$ 68,3 bilhões
Economia Há 2 horas

Brasil mantém otimismo com acordo Mercosul–UE, diz Alckmin

Tratado foi adiado após resistências, mas segue em negociação
Economia Há 3 horas

Com tarifaço de Trump, exportações para EUA caem 6,6% em 2025

Alta nas vendas para China e União Europeia compensaram recuo
Economia Há 4 horas

Saldo da balança comercial tem recorde em dezembro mas encolhe em 2025

Vantagem de exportações sobre importações foi 7,9% menor que em 2024

 (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
FGTS Há 10 horas

Saque-aniversário do FGTS: pagamentos de 2026 já estão disponíveis; confira o calendário

O saque-aniversário fica disponível por até 90 dias e pode ser feito de forma digital, pelo aplicativo do FGTS, ou presencialmente nas unidades da Caixa.

Quarta
33° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
30° 17°
Sábado
24° 17°
Domingo
25° 18°
