Colisão entre carreta e veículo argentino bloqueia a BR-285

Acidente ocorreu no trecho entre Passo Fundo e Carazinho e causou congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Planalto News
06/01/2026 às 09h31
Colisão entre carreta e veículo argentino bloqueia a BR-285
(Foto: Reprodução / Grupo Planalto de Comunicação)

Na manhã desta terça-feira (6), um acidente de trânsito foi registrado na BR-285, no trecho entre Passo Fundo e Carazinho. Uma carreta com placas de Erechim, carregada com farelo de soja, colidiu frontalmente com uma Renault Oroch com placas da Argentina.

Na Renault estavam três mulheres argentinas, que viajavam ao Brasil para passar férias. Apesar do impacto, elas não se feriram.

O motorista da carreta foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo. Seu estado de saúde é considerado estável.

Em razão do acidente, a rodovia ficou totalmente bloqueada. As causas exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo e a Polícia Rodoviária Federal atendem a ocorrência. Há congestionamento em ambos os sentidos da rodovia.

 

