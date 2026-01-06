Passagem de ônibus em São Paulo sobe 6%

Quem usar ônibus como transporte na cidade de São Paulo a partir desta terça-feira (6) vai pagar uma passagem mais cara. Como anunciado no fim de 2025, a tarifa, que era de R$ 5 passa agora a custar R$ 5,30.

É um reajuste de 6% acima da inflação no período de um ano, que foi de 4,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No dia 29 de dezembro do ano passado, quando anunciou o reajuste da tarifa, a prefeitura de São Paulo justificou a mudança afirmando que o preço da passagem foi mantido em R$ 4,40 durante cinco anos.

“De 2020 a 2025 houve uma única atualização de 13,6% para R$ 5. E a inflação neste período foi de 40,31%. A correção atual para R$ 5,30 fica menos da metade do valor inflacionário desses cinco anos”, diz comunicado da administração municipal.

Cálculo do reajuste

A prefeitura calcula o reajuste da passagem através de um outro índice, que é o de Preços ao Consumidor do Transporte Coletivo (IPC-Fipe Transporte Coletivo), que indicou 6,5% de variação no acumulado do ano.

Sem o subsídio pago pela prefeitura às empresas de ônibus, o valor da tarifa seria de R$ 11,78, segundo estudos da prefeitura de São Paulo.