Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mercado financeiro projeta inflação de 4,06% em 2026

Banco Central divulga primeiro Boletim Focus do ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/01/2026 às 11h08
Mercado financeiro projeta inflação de 4,06% em 2026
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O primeiro Boletim Focus de 2026 apresentou índices de estabilidade em três das quatro medianas projetadas pelo mercado financeiro. A única que apresentou variação em relação às últimas semanas de 2025 foi a relativa à expectativa de inflação projetada para o ano corrente, que variou dos 4,05% projetados na semana passada, para 4,06% segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Banco Central.

A inflação oficial do país tem como referência o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A variação de 0,01 ponto percentual apresentada neste boletim ocorre após uma sequência de oito estimativas seguidas de queda. Há quatro semanas, o mercado financeiro projetava uma inflação de 4,16% ao final de 2026.

Para os anos subsequentes, as projeções de inflação mantêm estabilidade há nove semanas, de 3,80% em 2027; e de 3,50% em 2028

Meta de inflação

Definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), a meta de inflação para 2025 é 3%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, o limite inferior é 1,5%, e o superior, 4,5%.

A prévia da inflação oficial de dezembro ficou em 0,25%, resultado que faz o acumulado de 12 meses marcar 4,41%, dentro do limite da meta do governo.

Foi o segundo mês seguido com inflação acumulada dentro da margem de tolerância. Em novembro, o IPCA-15 tinha baixado para 4,5%, depois de ter ficado fora do limite desde janeiro. Em abril, o ponto mais alto desde então, chegou a 5,49%.

Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PIB

Tanto as projeções do mercado financeiro para o câmbio, como para a taxa básica de juros (Selic) e a economia PIB (Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país) apresentaram estabilidade nas últimas semanas.

No caso do PIB, as projeções são de crescimento de 1,8% em 2026 – mesmo percentual projetado para 2027. Para o ano seguinte (2028), o crescimento estimado pelo mercado financeiro para a economia é de 2%.

Câmbio e Selic

Com relação ao câmbio, o mercado financeiro projeta que o dólar fechará 2026 com uma cotação de R$ 5,50, valor que não vem apresentando alterações por 12 semanas consecutivas. Para 2027 e 2028, as cotações projetadas para a moeda estadunidense estão, respectivamente, em R$ 5,50 e R$ 5,52.

Já a Selic, que fechou 2025 a 15%, deve cair para 12,25% ao longo de 2026; para 10,50% em 2027; e 9,75% em 2028.

A taxa básica de juros situa-se no maior nível desde julho de 2006, quando estava em 15,25% ao ano. Após chegar a 10,5% ao ano em maio do ano passado , a taxa começou a ser elevada em setembro de 2024. A Selic chegou a 15% ao ano na reunião de junho, sendo mantida nesse nível desde então.

Quando o Copom aumenta a Selic, a finalidade é conter a demanda aquecida; isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Assim, taxas mais altas também podem dificultar a expansão da economia. Os bancos ainda consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.

Quando a taxa Selic é reduzida, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle sobre a inflação e estimulando a atividade econômica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Há 40 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC

Nota técnica encaminhada à Corte foi considerada insuficiente
Economia Há 4 horas

Produção de petróleo e gás atinge 4,921 milhões de barris em novembro

Números são da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

Petrobras inicia operação na Plataforma P-78 no Campo de Búzios

Capacidade de produção do campo será de 1,15 milhão de barris por dia

 Pexels
Economia Há 3 dias

Mercado de carbono fortalece o investimento em ações voltadas à sustentabilidade

Ações concretas irão gerar benefícios ambientais, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Há 3 dias

Recolhimento do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026

Aumento do mínimo reajusta valor da contribuição de microempreendedor

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 26°
26° Sensação
2.13 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
31° 13°
Quarta
34° 17°
Quinta
32° 16°
Sexta
23° 18°
Sábado
24° 17°
Últimas notícias
Economia Há 27 minutos

Relator do caso Banco Master no TCU determina inspeção do BC
Senado Federal Há 27 minutos

Senadores reagem à prisão de Maduro em ação militar dos EUA na Venezuela
Câmara Há 27 minutos

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados
Câmara Há 48 minutos

Comissão aprova jornada diferenciada para cuidador de pessoa com deficiência
Sociedade Há 1 hora

Dry January incentiva reflexão sobre consumo de álcool

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,33%
Euro
R$ 6,33 -0,35%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 540,800,49 +5,05%
Ibovespa
162,054,83 pts 0.94%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias