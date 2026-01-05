Homem é preso com carga ilegal na BR-468 em Campo Novo

Na madrugada deste domingo (04/01), durante a Operação Cerco Fechado, a Brigada Militar, com o apoio da Polícia Civil, prendeu um homem por contrabando na BR-468, em Campo Novo.

A abordagem ocorreu após o recebimento de informações de inteligência. O veículo foi interceptado nas proximidades do trevo de acesso ao município e, durante a vistoria, os policiais localizaram na carroceria 18 caixas de cigarros de origem estrangeira, totalizando aproximadamente 9 mil maços, sem qualquer documentação fiscal.

Além da mercadoria, o automóvel utilizado para o transporte também foi apreendido. O condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis.

A operação reforça o enfrentamento aos crimes transfronteiriços e destaca a atuação integrada das forças de segurança na região.