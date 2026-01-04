Segunda, 05 de Janeiro de 2026
Identificada vítima fatal de acidente na ERS-155, em Ijuí

Trata-se de Darci Kanieski, de 59 anos, morador da região e pessoa amplamente conhecida na comunidade.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Repórter Janio Fernandes
04/01/2026 às 23h03
Identificada vítima fatal de acidente na ERS-155, em Ijuí
(Foto: Repórter Janio Fernandes)

Foi confirmada a identidade da vítima fatal do acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo (4), no trevo da ERS-155, próximo à Ervateira Douradinha, no distrito de Chorão, em Ijuí. Trata-se de Darci Kanieski, de 59 anos, morador da região e pessoa amplamente conhecida na comunidade.

Darci Kanieski teve uma trajetória marcada pelo trabalho no setor ervateiro. Atuou por mais de 20 anos na Ervateira Seiva Pura e, mais recentemente, trabalhava na Erva-mate Flor de Gaúcha, o que o tornou bastante conhecido e respeitado no meio.

O acidente envolveu uma colisão lateral entre uma motocicleta e um caminhão. Conforme as informações apuradas, a motocicleta seguia no sentido Ijuí–Santo Augusto quando colidiu na lateral do veículo de carga. Com o impacto, o motociclista acabou ficando embaixo do caminhão e morreu no local.

O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, porém a vítima já estava em óbito. O Samu apenas constatou a morte. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para o registro da ocorrência e para apurar as circunstâncias do acidente. O condutor do caminhão não se feriu.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.



