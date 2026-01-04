Segunda, 05 de Janeiro de 2026
11°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tragédia na RS-210: Acidente deixa três mortos em São Martinho

pai, mãe e filho, moradores de São Martinho — morreram no local.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
04/01/2026 às 23h00
Tragédia na RS-210: Acidente deixa três mortos em São Martinho
(Foto: Grupo Querência de Comunicações)

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (04) na RS-210, na localidade de Santa Lúcia, interior do município de São Martinho. A colisão envolveu um caminhão e dois automóvel, um deles ficou completamente destruído após o impacto.

De acordo com informações preliminares, três pessoas — pai, mãe e filho, moradores de São Martinho — morreram no local.

Testemunhas relataram que três veículos teriam se envolvido no acidente. Um carro, que trafegava no sentido Santa Rosa–Entroncamento com a BR-468, teria perdido o controle, colidindo contra uma carreta. Com o impacto, o carreta acabou invadindo a pista contrária e atingindo de frente uma caminhonete Amarok, que ficou totalmente destruída.

Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos graves.

Equipes de resgate e autoridades estiveram no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.





■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Repórter Janio Fernandes)
Trânsito Há 2 horas

Identificada vítima fatal de acidente na ERS-155, em Ijuí

Trata-se de Darci Kanieski, de 59 anos, morador da região e pessoa amplamente conhecida na comunidade.

 (Foto: Jornal Província)
Zona rural Há 1 dia

Tentativa de abigeato é registrada no interior de Gamelinhas Tenente Portela

Proprietário encontra animal ferido por disparos e caso é registrado na polícia

 Sinistro foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), no quilômetro 491. (Foto: Divulgação / Ecovias Sul)
Trânsito Fatal Há 2 dias

Acidente entre carreta e ônibus deixa seis mortos na BR-116, em Pelotas

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, no km 491; rodovia segue totalmente bloqueada nos dois sentidos

 (Foto: Polícia Civil)
Combate Ao Tráfico Há 2 dias

Operação policial prende suspeitos e apreende cocaína em Rodeio Bonito

Ação da Polícia Civil com apoio da Brigada Militar resultou na prisão preventiva do principal investigado e na apreensão de cerca de 350 gramas de droga no interior do município.

 (Foto: Arquivo / Rede Peperi)
Direção Perigosa Há 2 dias

Motorista avança sobre calçada e assusta pedestres no centro de Itapiranga

Condutor percorreu cerca de 20 metros pela calçada em via movimentada, recusou o teste do bafômetro e teve o veículo apreendido após autuações de trânsito.

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 23°
14° Sensação
1.7 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
26° 10°
Quarta
31° 13°
Quinta
34° 16°
Sexta
31° 16°
Sábado
29° 18°
Últimas notícias
Trânsito Há 2 horas

Identificada vítima fatal de acidente na ERS-155, em Ijuí
Trânsito Há 2 horas

Tragédia na RS-210: Acidente deixa três mortos em São Martinho
Ataque Há 2 horas

Ataque à Venezuela matou 40 pessoas, diz NYT; Trump admite ‘muitas mortes’
Esportes Há 6 horas

João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Geral Há 7 horas

Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 +0,06%
Euro
R$ 6,36 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 534,044,72 +3,33%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6918 (03/01/26)
09
21
24
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3578 (03/01/26)
02
03
04
05
06
07
09
10
14
17
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2870 (02/01/26)
04
06
12
13
25
28
29
38
40
43
44
48
53
60
65
67
68
72
84
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2907 (02/01/26)
04
09
23
31
33
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias