Tragédia na RS-210: Acidente deixa três mortos em São Martinho

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (04) na RS-210, na localidade de Santa Lúcia, interior do município de São Martinho. A colisão envolveu um caminhão e dois automóvel, um deles ficou completamente destruído após o impacto.

De acordo com informações preliminares, três pessoas — pai, mãe e filho, moradores de São Martinho — morreram no local.

Testemunhas relataram que três veículos teriam se envolvido no acidente. Um carro, que trafegava no sentido Santa Rosa–Entroncamento com a BR-468, teria perdido o controle, colidindo contra uma carreta. Com o impacto, o carreta acabou invadindo a pista contrária e atingindo de frente uma caminhonete Amarok, que ficou totalmente destruída.

Os ocupantes dos demais veículos não sofreram ferimentos graves.

Equipes de resgate e autoridades estiveram no local para atender a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.













