Tentativa de abigeato é registrada no interior de Gamelinhas Tenente Portela

Na sexta-feira 03 uma tentativa de abigeato foi registrada no interior da localidade de Gamelinhas. A ação criminosa não teve êxito, mas causou prejuízos ao proprietário do gado, que constatou que um dos animais havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Ao perceber a situação, o dono da propriedade acionou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência. Segundo o relato, apesar dos ferimentos, o crime não se consumou, pois o animal não foi levado do local.

A Polícia deve apurar as circunstâncias do caso e buscar os suspeitos do crime.

















■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.









