Tentativa de abigeato é registrada no interior de Gamelinhas Tenente Portela

Proprietário encontra animal ferido por disparos e caso é registrado na polícia

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
03/01/2026 às 19h43 Atualizada em 03/01/2026 às 20h15
(Foto: Jornal Província)

Na sexta-feira 03 uma tentativa de abigeato foi registrada no interior da localidade de Gamelinhas. A ação criminosa não teve êxito, mas causou prejuízos ao proprietário do gado, que constatou que um dos animais havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça.

Ao perceber a situação, o dono da propriedade acionou as autoridades e registrou um boletim de ocorrência. Segundo o relato, apesar dos ferimentos, o crime não se consumou, pois o animal não foi levado do local.

DENGUE
