Acidente entre carreta e ônibus deixa seis mortos na BR-116, em Pelotas

Um acidente envolvendo uma carreta e um ônibus da empresa Santa Silvana foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), no quilômetro 491 da BR-116, em Pelotas, no sentido norte, próximo da ponte sobre o arroio Corrientes. Seis óbitos já foram confirmados - as identidades ainda não foram divulgadas, mas todas eram passageiras do ônibus.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que há pessoas feridas, mas ainda não é possível estimar a quantidade. Até o momento, outras duas pessoas foram removidas ao pronto socorro: sendo uma em estado grave e outra com ferimentos leves. Os feridos eram passageiros do ônibus. A PRF ainda não sabe especificar a quantidade de passageiros nos veículos. O veículo realizava o trajeto Pelotas-São Lourenço do Sul, por volta das 10h30 desta manhã, quando o acidente ocorreu.

De acordo com a Ecovias Sul, concessionária responsável pela rodovia, a pista está totalmente bloqueada em ambos os sentidos. Ao todo, são oito quilômetros de congestionamento, sendo três no sentido sul, Porto Alegre-Pelotas, e cinco no sentido interior-capital. Não há previsão de liberação da pista.

Equipes de guincho, resgate e inspeção da Ecovias atuam no local, prestando atendimento e monitorando a situação.

Em nota, a prefeitura de São Lourenço do Sul se manifestou sobre o ocorrido:

"Na manhã desta sexta-feira (2), foi registrada uma colisão frontal entre uma carreta e um ônibus no km 491 da BR-116, nas proximidades da ponte do Arroio Corrientes, sentido norte (Camaqua).

O acidente envolveu um ônibus que havia saído de Pelotas às 10h30 com destino a São Lourenço do Sul e uma carreta caçamba. A pista encontra-se totalmente bloqueada em ambos os sentidos. A EcoVias Sul solicitou apoio para o atendimento da ocorrência.

A Prefeitura de São Lourenço do Sul acompanha a situação e está mobilizada, prestando todo o suporte necessário às ações de socorro e atendimento às pessoas envolvidas. As informações estão sendo atualizadas conforme a apuração oficial."

