Operação policial prende suspeitos e apreende cocaína em Rodeio Bonito

Ação da Polícia Civil com apoio da Brigada Militar resultou na prisão preventiva do principal investigado e na apreensão de cerca de 350 gramas de droga no interior do município.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Polícia Civil RS
02/01/2026 às 14h48
(Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com apoio operacional da Brigada Militar, deflagrou na manhã desta sexta-feira (2/1) uma operação com o objetivo de combater o tráfico de drogas na região. A ação é decorrente de investigação em curso e foi cumprida nas localidades de Linha Santa Ana e Linha Saltinho, ambas no interior do município de Rodeio Bonito.

O alvo principal da investigação foi localizado e preso preventivamente na Linha Santa Ana, mediante ordem judicial expedida com base em elementos probatórios colhidos ao longo das diligências. O investigado é apontado como responsável por movimentar expressivas quantidades de entorpecentes a um grupo criminoso que atua em diversos municípios desta região.

Durante o cumprimento de mandado de busca na Linha Saltinho, em imóvel vinculado ao investigado, policiais civis e militares apreenderam aproximadamente 350 gramas de cocaína, que possui um valor comercial de aproximadamente 35 mil reais.

Conforme apurado, a droga seria destinada à distribuição em diversos municípios da região. Uma mulher e um homem, responsáveis pelo local, foram presos em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As medidas cumpridas foram autorizadas pelo Poder Judiciário da Comarca de Rodeio Bonito, incluindo buscas e apreensões,

bem como a prisão preventiva do principal investigado principal.

A Polícia Civil reitera seu compromisso com a repressão qualificada ao crime organizado e com a promoção da segurança da população gaúcha.

 

 

