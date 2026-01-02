Sexta, 02 de Janeiro de 2026
Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira

Contas de consumo que venceram no feriado podem ser pagas hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/01/2026 às 14h44
Bancos voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira
Após o período de festas de fim de ano, agências bancárias em todo o país voltam a funcionar nesta sexta-feira (2) para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realizar operações bancárias.

Em nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforça que contas de consumo, como água, energia e telefone, com vencimento em dias em que não houve compensação bancária (31 de dezembro e 1º de janeiro) podem ser pagas, sem acréscimo, nesta sexta-feira.

Já no caso dos tributos e impostos que venceram no feriado ou em dias em que não houve compensação bancária, a orientação é que o pagamento tenha sido antecipado, para evitar a incidência de juros e multa.

Pexels
Economia Há 3 horas

Mercado de carbono fortalece o investimento em ações voltadas à sustentabilidade

Ações concretas irão gerar benefícios ambientais, promovendo o desenvolvimento econômico e social.

Economia Há 3 horas

Recolhimento do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026

Aumento do mínimo reajusta valor da contribuição de microempreendedor

Economia Há 12 horas

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026

Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição

Reajuste salarial Há 12 horas

Salário mínimo de R$ 1.621 começou a valer nesta quinta-feira

O reajuste começou a valer a partir de quinta-feira 1° de Janeiro.
Economia Há 1 dia

Mega da Virada premia 6 apostas; cada uma vai receber R$ 181,8 milhões

Números sorteados foram 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Internacional Há 28 minutos

Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
Justiça Há 28 minutos

Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Receita Estadual Há 1 hora

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)
Geral Há 1 hora

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana
Geral Há 2 horas

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Dólar
R$ 5,42 -1,00%
Euro
R$ 6,36 -1,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,094,91 +2,13%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
