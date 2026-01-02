Motorista avança sobre calçada e assusta pedestres no centro de Itapiranga

Um motorista avançou contra pessoas que estavam na Avenida Uruguai, no centro de Itapiranga, por volta das 22h15 desta quinta-feira, 1º. O motorista, inclusive, andou aproximadamente 20 metros na calçada, com grande circulação de pessoas, incluindo crianças. As manobras foram confirmadas por vídeos gravados por populares.

O motorista, de 35 anos, alegou que teriam arremessado materiais contra seu carro, um Celta, e que subiu na calçada para fugir de ameaças que estaria sofrendo. Ele recusou o teste do bafômetro. O carro ainda estava com licenciamento atrasado e foi apreendido. Os policiais realizaram todas as autuações de trânsito por recusar bafômetro, direção perigosa por andar sobre a calçada e estar em débito com o licenciamento. Ele foi liberado no local.

Ainda houve circulação de informações de que um homem teria sido atropelado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma confusão generalizada e ao chegar no local o tumulto havia cessado. A suposta vítima não foi encontrada no local. Os bombeiros atenderam o motorista e sua esposa, que estavam com alguns ferimentos e cacos de vidro no corpo. Eles recusaram atendimento e permaneceram no local.

