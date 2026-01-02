Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Motorista avança sobre calçada e assusta pedestres no centro de Itapiranga

Condutor percorreu cerca de 20 metros pela calçada em via movimentada, recusou o teste do bafômetro e teve o veículo apreendido após autuações de trânsito.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rede Peperi
02/01/2026 às 14h13
Motorista avança sobre calçada e assusta pedestres no centro de Itapiranga
(Foto: Arquivo / Rede Peperi)

Um motorista avançou contra pessoas que estavam na Avenida Uruguai, no centro de Itapiranga, por volta das 22h15 desta quinta-feira, 1º. O motorista, inclusive, andou aproximadamente 20 metros na calçada, com grande circulação de pessoas, incluindo crianças. As manobras foram confirmadas por vídeos gravados por populares.

O motorista, de 35 anos, alegou que teriam arremessado materiais contra seu carro, um Celta, e que subiu na calçada para fugir de ameaças que estaria sofrendo. Ele recusou o teste do bafômetro. O carro ainda estava com licenciamento atrasado e foi apreendido. Os policiais realizaram todas as autuações de trânsito por recusar bafômetro, direção perigosa por andar sobre a calçada e estar em débito com o licenciamento. Ele foi liberado no local.

Ainda houve circulação de informações de que um homem teria sido atropelado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma confusão generalizada e ao chegar no local o tumulto havia cessado. A suposta vítima não foi encontrada no local. Os bombeiros atenderam o motorista e sua esposa, que estavam com alguns ferimentos e cacos de vidro no corpo. Eles recusaram atendimento e permaneceram no local.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Sinistro foi registrado na manhã desta sexta-feira (2), no quilômetro 491. (Foto: Divulgação / Ecovias Sul)
Trânsito Fatal Há 4 horas

Acidente entre carreta e ônibus deixa seis mortos na BR-116, em Pelotas

Colisão ocorreu na manhã desta sexta-feira, no km 491; rodovia segue totalmente bloqueada nos dois sentidos

 (Foto: Polícia Civil)
Combate Ao Tráfico Há 5 horas

Operação policial prende suspeitos e apreende cocaína em Rodeio Bonito

Ação da Polícia Civil com apoio da Brigada Militar resultou na prisão preventiva do principal investigado e na apreensão de cerca de 350 gramas de droga no interior do município.

 Modulada de Ijuí (Foto: Leonardo Carlini / Rádio Progresso de Ijuí / Arquivo)
Sistema Prisional Há 5 horas

Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí

Apenado chegou a ser socorrido e levado à UPA, mas não resistiu; causas da morte serão apuradas por meio de laudos periciais.

 (Foto: Agência Brasil)
Brasil Há 8 horas

Regras para ciclomotores começam a valer desde quinta-feira dia 1°

Novas exigências de emplacamento, licenciamento e habilitação já estão em vigor em todo o Brasil

 (Foto: Reprodução Jornal Extra)
Prisão Flexível Há 8 horas

258 presos não retornam após saída temporária de Natal no Rio; quatro são de altíssima periculosidade

Fugitivos incluem traficantes e chefes de facções criminosas; aumento de evasões preocupa autoridades

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.64 km/h Vento
62% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Internacional Há 12 minutos

Bolívia: protestos desafiam governo após aumento de combustíveis
Justiça Há 12 minutos

Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Receita Estadual Há 49 minutos

Nota eletrônica passa a ser obrigatória para todos os produtores rurais do Estado a partir desta segunda-feira (5)
Geral Há 1 hora

Rio tem novo alerta de ressaca neste fim de semana
Geral Há 1 hora

Bombeiros fizeram 1.167 salvamentos em dois dias na orla do Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,42 -1,00%
Euro
R$ 6,36 -1,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 517,424,56 +2,00%
Ibovespa
160,538,69 pts -0.36%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias