Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí

De acordo com a ocorrência policial, Maicon cumpria pena na Penitenciária Modulada de Ijuí quando foi encontrado desacordado no interior da unidade prisional.
Diante da situação, a equipe da Modulada prestou os primeiros atendimentos e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde o óbito foi confirmado.
O delegado Gustavo Arais determinou o encaminhamento do corpo para necropsia, realizada no município de Cruz Alta.
As circunstâncias e a causa da morte do apenado serão esclarecidas após a conclusão dos laudos periciais.
