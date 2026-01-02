Sexta, 02 de Janeiro de 2026
20°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Regras para ciclomotores começam a valer desde quinta-feira dia 1°

Novas exigências de emplacamento, licenciamento e habilitação já estão em vigor em todo o Brasil

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Agência Brasil
02/01/2026 às 11h32
Regras para ciclomotores começam a valer desde quinta-feira dia 1°
(Foto: Agência Brasil)

As novas regras sobre o trânsito de ciclomotores, que começaram a valer nesta quinta-feira, 1º, trazem exigências mais rigorosas para a circulação desses veículos em vias públicas. As medidas, estabelecidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), incluem o registro no Renavam, o emplacamento, o licenciamento anual e a obrigatoriedade de habilitação do condutor.

Os ciclomotores, veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas ou com motor elétrico de até 4 kW, com velocidade limitada a 50 km/h, também conhecidos como “cinquentinhas”, são afetados pela nova normativa. Aqueles que ultrapassam esses limites, como motocicletas e motonetas, já estão sob as regras definidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Registro, emplacamento e licenciamento

Os ciclomotores devem ser registrados e licenciados de acordo com os artigos 13 e 14 da resolução:

  • Veículos novos: Devem sair da loja com nota fiscal e com o pré-cadastro no Renavam feito pelo fabricante ou importador.

  • Veículos antigos: Aqueles fabricados ou importados antes da resolução podem não ter o número de chassi ou VIN (número de identificação do veículo). Nestes casos, será necessário obter o Certificado de Segurança Veicular (CSV), realizar a gravação do número de chassi e apresentar a nota fiscal do veículo e o documento de identidade do condutor. O CSV é emitido após inspeção veicular realizada por Instituições Técnicas Licenciadas (ITLs) credenciadas pelo Inmetro.

Habilitação obrigatória

De acordo com o Código de Trânsito (CTB), o condutor de ciclomotor deve possuir a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) ou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A. A CNH na categoria A autoriza o cidadão a conduzir veículos motorizados de duas ou três rodas, independentemente da cilindrada.

Equipamentos obrigatórios

O uso de capacete é obrigatório tanto para o condutor quanto para o passageiro de ciclomotores. Além disso, os ciclomotores devem possuir os equipamentos obrigatórios conforme estabelecido pelo Contran e pelo CTB, que incluem:

  • Dispositivo limitador eletrônico de velocidade

  • Campainha

  • Sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais

  • Espelho retrovisor do lado esquerdo

  • Pneus em condições mínimas de segurança

Regras de circulação

As novas regras também estabelecem limitações de circulação para os ciclomotores:

  • Proibição de circular em ciclovias ou calçadas: Os ciclomotores devem trafegar na rua, preferencialmente no centro da faixa da direita.

  • Proibição em vias de trânsito rápido: Eles não podem circular em vias sem cruzamentos diretos ou semáforos, a menos que haja acostamento ou faixas próprias para o veículo.

Penalidades

De acordo com a Resolução Nº 996/2023, os motoristas de ciclomotores que não atenderem às novas exigências de habilitação, registro ou licenciamento estarão sujeitos a penalidades graves. Dirigir um ciclomotor nessas condições será considerado uma infração gravíssima, sujeitando o infrator a uma multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e retenção do veículo até o pátio do Detran.

Essas novas regras, que já estão em vigor, têm como objetivo aumentar a segurança no trânsito e regularizar a circulação desses veículos, promovendo mais controle e organização no tráfego de ciclomotores nas vias públicas.



■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Modulada de Ijuí (Foto: Leonardo Carlini / Rádio Progresso de Ijuí / Arquivo)
Sistema Prisional Há 13 minutos

Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí

Apenado chegou a ser socorrido e levado à UPA, mas não resistiu; causas da morte serão apuradas por meio de laudos periciais.

 (Foto: Reprodução Jornal Extra)
Prisão Flexível Há 3 horas

258 presos não retornam após saída temporária de Natal no Rio; quatro são de altíssima periculosidade

Fugitivos incluem traficantes e chefes de facções criminosas; aumento de evasões preocupa autoridades

 (Foto: Rede Peperi)
Itapiranga Há 4 horas

Motorista avança em calçada e ameaça pedestres em Itapiranga

Homem de 35 anos alegou estar fugindo de ameaças e foi autuado; carro foi apreendido
Ação Policial Há 5 horas

Homem é preso após tentativa de furto em mercado de Erval Seco

Suspeito foi flagrado dentro do estabelecimento durante a madrugada e encaminhado à Delegacia de Frederico Westphalen.

 (Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação)
Acidente Há 6 horas

Colisão entre carro e motocicleta deixa motociclista ferido no centro de Três de Maio

O acidente envolveu um Ford Focus, emplacado em Três de Maio, e uma motocicleta Honda CG 125, com placas de Horizontina.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 33°
31° Sensação
2.52 km/h Vento
51% Umidade
33% (0.22mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sábado
31° 16°
Domingo
23° 10°
Segunda
25° 10°
Terça
32° 14°
Quarta
33° 17°
Últimas notícias
Sistema Prisional Há 12 minutos

Morte de apenado será investigada pela Polícia Civil de Ijuí
Planejamento Há 26 minutos

Governo do Estado estabelece Unidade Móvel do Tudo Fácil, de 5 a 16 de janeiro, em Tramandaí
Geral Há 26 minutos

Preço de material escolar pode variar até 276% nas papelarias de SP
Senado Federal Há 57 minutos

LDO é sancionada com prazo para pagar emendas e veto a Fundo Partidário maior
Sistema prisional Há 1 hora

Governo Leite implementa biometria para identificação de apenados em 100% das prisões de regime fechado no Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,43 -0,85%
Euro
R$ 6,37 -0,91%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 518,135,19 +1,98%
Ibovespa
160,369,40 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2955 (01/01/26)
09
13
21
32
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6916 (01/01/26)
08
54
58
72
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3576 (01/01/26)
01
02
03
05
07
08
10
13
16
18
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2869 (01/01/26)
01
11
18
22
27
32
36
37
44
45
47
53
66
70
77
84
86
92
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2906 (01/01/26)
03
17
18
39
43
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias