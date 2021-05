Senado celebra 212 anos de criação da Polícia Militar

Nesta sexta-feira (21), o Senado prestou homenagem à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que completou 212 anos. A sessão especial, presidida pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF) contou com a participação de oficiais da corporação. O aniversário da Polícia Militar, ocorrido no dia 13 de maio, marca a chegada da corte portuguesa ao Brasil, em 1809. A corporação tem hoje mais de 100 mil servidores efetivos e comissionados, responsáveis pela segurança pública da capital federal.

Ao iniciar a cerimônia, Izalci Lucas cumprimentou o Comandante-Geral, Coronel Márcio Cavalcante de Vasconcelos, e falou sobre o papel exercido pelos policiais durante a pandemia de covid-19. — Esta homenagem se dá em um momento delicado e, ao mesmo tempo, de grande desafio para todos nós. Estamos em uma crise que perpassa todas as esferas do nosso cotidiano. E, como tal, exige que nós, políticos, gestores e servidores, nos unamos em favor de toda a população para ganharmos essa guerra que abalou todo o mundo.

Após o discurso de abertura do senador, foi exibido um vídeo em homenagem aos 212 anos da corporação.

Treinamento

O tenente Maicol Coelho Lourenço, chefe da Subseção de Atualização Técnica do Centro de Treinamento e Especialização ressaltou o treinamento dos oficiais. — Todo policial militar, hoje, quando ingressa na carreira, sabe que vai cumprir uma jornada 35 anos de serviço. E esses 35 anos de serviço devem ser cumpridos com muito treinamento, porque nós temos um lema: a partir do momento em que nós repetimos, com correção, até a exaustão, nós vamos ter a perfeição. O tenente Adriano Rosa Eduardo, assessor técnico do Núcleo de Controle de Atividades Especiais da Subsecretaria de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do DF, disse que desde criança via os policiais militares como "heróis". Ele apontou o "dinamismo" da corporação. A capitã Tainá Medeiros Buscar disse que há mulheres policiais militares na corporação desde 1983. Ela contou que, no início, existia um quadro específico feminino. Atualmente, os policiais militares atuam todos juntos, homens e mulheres.

— Atuamos nas mais diversas áreas da nossa querida corporação: em viaturas, em áreas especializadas, no gerenciamento, desde soldado, cabo, sargento, subtenente ao oficialato. Estamos trabalhando, empenhando-nos, executando, liderando, mas, muito mais do que isso, estamos servindo e protegendo a sociedade do Distrito Federal.

O major Márcio Júlio da Silva Mattos, chefe da Subseção de Operações do Estado-Maior, disse que a utilização do método científico para formular, implementar e avaliar políticas públicas foi um marco no desenvolvimento institucional nos 212 anos da Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo Mattos, por meio de atualizações técnicas, as tomadas de decisões passaram a ter como base a “boa evidência”.