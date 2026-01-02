Sexta, 02 de Janeiro de 2026
Motorista avança em calçada e ameaça pedestres em Itapiranga

Homem de 35 anos alegou estar fugindo de ameaças e foi autuado; carro foi apreendido

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rede Peperi
02/01/2026 às 10h18
(Foto: Rede Peperi)

Por volta das 22h15 de quinta-feira, 1º, um motorista de 35 anos causou um grande susto na Avenida Uruguai, no centro de Itapiranga. Ele subiu na calçada e avançou por cerca de 20 metros contra pedestres, em um trecho com grande circulação de pessoas, incluindo crianças. Vídeos gravados por testemunhas confirmaram as manobras perigosas.

O motorista, que dirigia um Celta, alegou que estava tentando escapar de ameaças após materiais terem sido arremessados contra seu veículo. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro. Durante a abordagem policial, constatou-se que o carro estava com o licenciamento vencido e foi apreendido. O condutor recebeu autuações por recusar o bafômetro, dirigir de forma perigosa na calçada e por estar em débito com o licenciamento. Após os procedimentos, ele foi liberado no local.

Havia informações de que um atropelamento teria ocorrido durante o incidente, mas o Corpo de Bombeiros, chamado para a confusão, não encontrou a suposta vítima. Os militares atenderam o motorista e sua esposa, que apresentavam ferimentos leves e cacos de vidro no corpo, mas ambos recusaram atendimento e permaneceram no local.

 
(Foto: Arquivo / Rede Peperi)
