Homem é preso após tentativa de furto em mercado de Erval Seco

Um homem foi preso durante a madrugada desta quinta-feira (1° de janeiro) no município de Erval Seco, após tentar furtar um mercado localizado na cidade.

De acordo com informações extraoficiais, o suspeito teria invadido o estabelecimento comercial durante a madrugada. Os proprietários perceberam uma movimentação estranha e, ao verificarem o local, constataram que havia um indivíduo no interior do mercado.

A Brigada Militar foi acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão do homem em flagrante. Após a detenção, o suspeito foi conduzido ao Hospital de Caridade para a realização do exame de corpo de delito e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Frederico Westphalen para o registro da ocorrência.

A matéria segue em atualização e novas informações poderão ser acrescentadas a qualquer momento.

