Colisão entre carro e motocicleta deixa motociclista ferido no centro de Três de Maio

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado por volta das 0h40 da madrugada desta quinta-feira (1º), no centro de Três de Maio. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Osvaldo Cruz e Mato Grosso.
O acidente envolveu um Ford Focus, emplacado em Três de Maio, e uma motocicleta Honda CG 125, com placas de Horizontina. Conforme informações apuradas no local, a colisão foi transversal, com a motocicleta atingindo a lateral esquerda do automóvel.
O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à emergência do Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico.
A Brigada Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência.
