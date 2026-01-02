Colisão entre carro e motocicleta deixa motociclista ferido no centro de Três de Maio

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

A Brigada Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado à emergência do Hospital São Vicente de Paulo para atendimento médico.

O acidente envolveu um Ford Focus, emplacado em Três de Maio, e uma motocicleta Honda CG 125, com placas de Horizontina. Conforme informações apuradas no local, a colisão foi transversal, com a motocicleta atingindo a lateral esquerda do automóvel.

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado por volta das 0h40 da madrugada desta quinta-feira (1º), no centro de Três de Maio. A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Osvaldo Cruz e Mato Grosso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Trânsito Há 21 horas Capotamento de veículo é registrado na BR 285 em Panambi No momento do acidente chovia forte e havia muita água acumulada na pista.

Trânsito Há 22 horas Capotamento é registrado no interior de Tiradentes do Sul sinistro de trânsito, do tipo capotamento, na estrada que liga a BR-468 à localidade de Alto Uruguai, no município de Tiradentes do Sul.

Confronto Há 22 horas Confronto com a Brigada Militar em Passo Fundo termina com três mortos e veículo roubado recuperado Na ação, foi recuperado o veículo roubado e apreendido um revólver calibre .38, além de munições.

Caso Policial Há 2 dias Suspeito de atropelar e arrastar policial militar se entrega à polícia em Três Passos Homem envolvido no atropelamento de um PM em Crissiumal apresentou-se à Polícia Civil nesta quarta-feira e foi encaminhado ao presídio