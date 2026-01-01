Capotamento de veículo é registrado na BR 285 em Panambi
No momento do acidente chovia forte e havia muita água acumulada na pista.
Por: Andre EberhardtFonte: Informa Panambi
01/01/2026 às 10h27
Um capotamento de um veículo modelo Cobalt foi registrado por volta das 18h45 desta quarta-feira (31) na BR 285 em Panambi, a aproximadamente 100 metros do Museu Militar Brasileiro. O veículo seguia no sentido Panambi a Ijuí quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, subiu em um barranco, atingiu uma árvore e capotou.
No carro com placas de Não-Me-Toque estavam um casal e a filha deles. Mãe e filha ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital de Panambi. De acordo com informações preliminares, não houve fraturas graves.
Segundo o condutor, no momento do acidente chovia forte e havia muita água acumulada na pista. A família havia saído de Não-Me-Toque e seguia para Chiapeta, onde passaria a virada de ano.
A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, SAMU, Secretaria Municipal de Saúde de Panambi e Polícia Rodoviária Federal. O trânsito ficou bloqueado durante o atendimento, gerando congestionamento nos dois sentidos. Após o resgate das vítimas, a BR foi liberada, já que o veículo permaneceu sobre o acostamento.
