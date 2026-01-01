Capotamento é registrado no interior de Tiradentes do Sul

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi devidamente imobilizada e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

No local, os bombeiros prestaram atendimento a uma vítima, que apresentava queixas de dor (algia) no membro superior esquerdo.

Por volta das 18h10 desta quarta-feira (31/12/2025), a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a uma ocorrência de sinistro de trânsito, do tipo capotamento, na estrada que liga a BR-468 à localidade de Alto Uruguai, no município de Tiradentes do Sul.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Trânsito Há 5 horas Capotamento de veículo é registrado na BR 285 em Panambi No momento do acidente chovia forte e havia muita água acumulada na pista.

Confronto Há 6 horas Confronto com a Brigada Militar em Passo Fundo termina com três mortos e veículo roubado recuperado Na ação, foi recuperado o veículo roubado e apreendido um revólver calibre .38, além de munições.

Caso Policial Há 1 dia Suspeito de atropelar e arrastar policial militar se entrega à polícia em Três Passos Homem envolvido no atropelamento de um PM em Crissiumal apresentou-se à Polícia Civil nesta quarta-feira e foi encaminhado ao presídio

Acidente Há 1 dia Idosa de 90 anos é gravemente ferida após atropelamento Vítima foi atingida enquanto atravessava a faixa de pedestres em avenida de Palmeira das Missões