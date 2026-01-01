Capotamento é registrado no interior de Tiradentes do Sul

Por volta das 18h10 desta quarta-feira (31/12/2025), a guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atendeu a uma ocorrência de sinistro de trânsito, do tipo capotamento, na estrada que liga a BR-468 à localidade de Alto Uruguai, no município de Tiradentes do Sul.
No local, os bombeiros prestaram atendimento a uma vítima, que apresentava queixas de dor (algia) no membro superior esquerdo.
Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi devidamente imobilizada e encaminhada ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde permaneceu sob cuidados médicos.
As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.
