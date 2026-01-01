Confronto com a Brigada Militar em Passo Fundo termina com três mortos e veículo roubado recuperado

A Brigada Militar, por meio do 3º Regimento de Polícia Montada (3º RPMon), atendeu uma ocorrência na madrugada desta quinta-feira (01/01), em Passo Fundo, que resultou na recuperação de um veículo roubado e na morte de três suspeitos após confronto policial. O veículo havia sido roubado no município de Entre-Ijuís.

Após receber informações sobre o roubo, as guarnições localizaram uma camionete roubada e um veículo batedor que seguiam pela BR-285 em direção a Passo Fundo. Durante o acompanhamento, os veículos perderam o controle e colidiram.